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Инцидентом со щенками в мешках занялась полиция

Инцидентом со щенками в мешках занялась полиция

Полиция начала проверку после появления в СМИ информации об инциденте, произошедшем во дворе благовещенского дома, когда щенков погрузили в мешки, чтобы вывезти. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в МО МВД России «Благовещенский».

Как сообщало информагентство, поздно вечером 22 июня молодые люди вступили в конфликт с жильцами дома № 8 на улице Институтской. Те запихивали в мешки беспризорных щенков, чтобы увезти их в приют для животных в селе Чигири. Дело едва не дошло до драки. В итоге животных забрали волонтеры организации «Кошкин дом».

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • olgaem

    olgaem
    1 час назад

    Господи люди, да что с нами делается? Откуда такая бесчеловечность? Откуда такая жестокость?

  • Uran239

    Uran239
    4 минуты назад

    Вот там одна дама глаголет- вон тот меня меня вчера грыз. Подожди любезная, вот вырастет, обязательно загрызёт.

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