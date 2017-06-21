Инцидентом со щенками в мешках занялась полиция

Полиция начала проверку после появления в СМИ информации об инциденте, произошедшем во дворе благовещенского дома, когда щенков погрузили в мешки, чтобы вывезти. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в МО МВД России «Благовещенский».

Как сообщало информагентство, поздно вечером 22 июня молодые люди вступили в конфликт с жильцами дома № 8 на улице Институтской. Те запихивали в мешки беспризорных щенков, чтобы увезти их в приют для животных в селе Чигири. Дело едва не дошло до драки. В итоге животных забрали волонтеры организации «Кошкин дом».

Просмотров всего: 364

#животные #происшествия

распечатать

Александр Авдеев