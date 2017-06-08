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В благовещенской церкви подорожало крещение

В благовещенской церкви подорожало крещение

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска, которая рассказала о подорожании услуги крещения в городе. Женщина обратилась в храм Всех Скорбящих Радость на улице Красноармейской, где сначала ей назвали стоимость индивидуального крещения 2 тысячи рублей, а спустя несколько дней «минимальная сумма пожертвования», как выразились в церкви, стала на тысячу больше.

Горожанка Ирина рассказала, что на прошлой неделе, решив крестить 10-месячного ребенка, приехала в церковь в районе Пушкина – Красноармейской, чтобы узнать стоимость индивидуального крещения. Тогда ей назвали цену в 2 тысячи рублей. Спустя несколько дней эта цифра увеличилась до 3 тысяч. Но это не единственное, что возмутило благовещенку.

«Решили крестить индивидуально, то есть отдельно от всех в будний день, так как, когда много народу, жарко. Ребенок – непоседа, и очередь по воскресеньям на крещение очень большая. Помню, я крестилась в такую же жару, и была очередь. В итоге я упала в обморок. 22 июня я звоню в эту же церковь, чтобы записаться на конкретный день (отец, чей телефон мне изначально давали, был в отпуске и сказал перезвонить в саму церковь). Я дозвонилась, передали трубку отцу Евгению, кто на данный момент замещает, мы с ним договариваемся на следующую неделю. И в конце он мне говорит: "Вы должны у нас приобрести пеленку, чтобы потом вытереть ребеночка". Я спрашиваю, почему я должна, я все свое уже купила и приготовила. На что он мне ответил: "А, ну если свое, то свое". Но вот это – "вы должны у нас приобрести" – меня шокировало», – поделилась Ирина Смускина.

Также горожанка возмутилась резко выросшей ценой крещения. Все тот же батюшка сообщил женщине, что минимальная сумма пожертвования на крещение составляет 3 тысячи рублей.

«Вот тут я и обалдела... Я говорю – как три тысячи? Я на прошлой неделе заезжала, уточняла, было 2 тысячи. На что он мне ответил: "А, да, ну со следующей неделе цены повышаются... и не на 100, 200 и даже не на 500 рублей..." Я была в шоке, да и до сих пор пребываю в нем.

Обычное крещение проходит по воскресеньям и стоит не три, а полторы тысячи рублей, это тоже немалые деньги. У нас церкви стали походить на магазины. От чего зависит повышение? И вообще, эта фраза – минимальная сумма пожертвования... Тут не пожертвование, а конкретная цена. А если у человека нет денег, но он очень хочет покреститься? Всё, ходи не крещеный, пока денег не насобираешь. Многие мои знакомые просто перестали ходить в церкви из-за вот такого бардака и обдираловки. Церковь должна быть человеку вторым домом, а у нас уже не церкви, а бизнес-лавки», – высказалась благовещенка.

В итоге крестить ребенка женщина решила в другой церкви. В Благовещенской епархии ей назвали такую же цену – 3 тысячи рублей. Чуть меньше цена оказалась в церкви на улице Тополиной – 2 500 рублей. Туда в итоге горожанка и решила отвезти ребенка.

В храме Всех Скорбящих Радость корреспонденту Амур.инфо подтвердили, что действительно со следующей недели крещение станет дороже. Чем обусловлено повышение именно на такую сумму, пояснить не смогли, сказав, что цену устанавливает отец Евгений по благословению владыки Лукиана. При этом в подорожало только индивидуальное крещение, общее крещение осталось на прежнем уровне.

«Новый настоятель вправе сам принимать решение о повышении цены. Вы знаете, ведь церкви нужны пожертвования. Зато у нас дешевле стал сорокоуст. Раньше вписание одного имени в листок стоило 150 рублей. В записку при этом входит 17 имен. А сейчас вся записка стоит 300 рублей, то есть все 17 имен по цене двух. Какая экономия получается. А пеленочку для крещения можно как у нас купить, так и свою принести, мы не принуждаем», – сообщили в церкви.

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#религия

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Циник

    Циник
    2 часа назад

    вот тебе и добровольные пожертвования.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    2 часа назад

    А Богу зачем деньги?

  • Ордос

    Ордос
    2 часа назад

    Богу не нужны,попам надо на мирские утехи

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Люди, очнитесь!

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Раньше вписание одного имени в листок стоило 150 рублей. В записку при этом входит 17 имен. А сейчас вся записка стоит 300 рублей, то есть все 17 имен по цене двух

    чистый маркетинг

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Больно слышать. Особенно о своем храме. Таинства должны быть безо всяких денег, но людей надо учить благотворительности, объяснять на что идут пожертвования. За пять лет рост в 5 раз. Грустно мне.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Тундра

    Больно слышать. Особенно о своем храме. Таинства должны быть безо всяких денег, но людей надо учить благотворительности, объяснять на что идут пожертвования. За пять лет рост в 5 раз. Грустно мне.



    И моя душа вопиет и скорбит по сей несправедливости и корыстолюбии отцов духовных. Томно мне! Ужель не отворятся зраки святейшего синода, ужель они так и будут пребывать в неведении о том, что вопиет православный люд?

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    ООО «РПЦ» во всей своей красе! Ни стыда, ни совести.

    «Чем дальше от церкви, тем ближе к Богу»©

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    3. Он сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, и скажите Мне:

    4. крещение Иоанново с небес было, или от человеков?

    5. Они же, рассуждая между собою, говорили: если скажем: с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему?

    6. а если скажем: от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк.

    7. И отвечали: не знаем откуда.

    8. Иисус сказал им: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.

    9. И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время;

    10. и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника; но виноградари, прибив его, отослали ни с чем.

    11. Еще послал другого раба; но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем.

    12. И еще послал третьего; но они и того, изранив, выгнали.

    13. Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его, постыдятся.

    14. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство его будет наше.

    15. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника?

    16. Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не будет!

    17. Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?

    18. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.

    19. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал Он эту притчу.

    20. И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя.

    21. И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь;

    22. позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет?

    23. Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы Меня искушаете?

    24. Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы.

    25. Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

    (Св. Евангелие от Луки 20:3-25)

  • Валерьянка

    Валерьянка
    1 час назад

    Такая цена с крестиком или его отдельно покупать?

  • Юлия-Я

    Юлия-Я
    55 минут назад

    Я записала своего отца на крещение ( воскресенье, 25 июня) и оплата - 1 200 руб. На пер. Рёлочный.

  • vv0407

    vv0407
    46 минут назад



    Эль Греко

    "Изгнание торгующих из храма"

  • anschutka

    anschutka
    38 минут назад



    Раньше вписание одного имени в листок стоило 150 рублей. В записку при этом входит 17 имен. А сейчас вся записка стоит 300 рублей, то есть все 17 имен по цене двух. Какая экономия получается.



    Вполне себе по канонам продажников. Например, продавцов пылесосов

  • A7

    A7
    37 минут назад

    А кто не крещен, того посадить. Надо статью ввести. И правило - раз в 5 лет пролонгация.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    35 минут назад

    A7

    А кто не крещен, того посадить. Надо статью ввести. И правило - раз в 5 лет пролонгация.



    И с прохождением медицинского освидетельствования. А за медсправку ежегодно поднимать цену. О, как!

  • архивная

    архивная
    33 минуты назад

    А что вы хотите ЖКХ,эл.энергия и т.д. всё дорожает,вот и их услуги подорожали,только пенсии на 60 рублей,которые мужчина отослал Медведеву,а их услуги на 1000 руб.Каждый выживает как может.

  • Мозг

    Мозг
    32 минуты назад

    А что вы хотели? ООО "РПЦ" выживает как может.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    27 минут назад

    наша церковь = супермаркет

  • Хмык

    Хмык
    21 минута назад

    Мозг

    А что вы хотели? ООО "РПЦ" выживает как может.



    Выжимает как может.



  • borer

    borer
    13 минут назад

    Взалкал отец Федор.

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    9 минут назад

    Бизнес и ничего личного) Меня всегда смешило то, за то, чтобы покреститься (принять веру), платите денежку. В моей голове это просто не укладывается! Правильно в Библии написано: "Не ищите меня в храмах, сотворенных руками человека. Нет меня там." Какому нормальному человеку нужны посредники между ним и Богом? Вера она в душе, а не церкви.

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