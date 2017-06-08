В благовещенской церкви подорожало крещение

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска, которая рассказала о подорожании услуги крещения в городе. Женщина обратилась в храм Всех Скорбящих Радость на улице Красноармейской, где сначала ей назвали стоимость индивидуального крещения 2 тысячи рублей, а спустя несколько дней «минимальная сумма пожертвования», как выразились в церкви, стала на тысячу больше.

Горожанка Ирина рассказала, что на прошлой неделе, решив крестить 10-месячного ребенка, приехала в церковь в районе Пушкина – Красноармейской, чтобы узнать стоимость индивидуального крещения. Тогда ей назвали цену в 2 тысячи рублей. Спустя несколько дней эта цифра увеличилась до 3 тысяч. Но это не единственное, что возмутило благовещенку.

«Решили крестить индивидуально, то есть отдельно от всех в будний день, так как, когда много народу, жарко. Ребенок – непоседа, и очередь по воскресеньям на крещение очень большая. Помню, я крестилась в такую же жару, и была очередь. В итоге я упала в обморок. 22 июня я звоню в эту же церковь, чтобы записаться на конкретный день (отец, чей телефон мне изначально давали, был в отпуске и сказал перезвонить в саму церковь). Я дозвонилась, передали трубку отцу Евгению, кто на данный момент замещает, мы с ним договариваемся на следующую неделю. И в конце он мне говорит: "Вы должны у нас приобрести пеленку, чтобы потом вытереть ребеночка". Я спрашиваю, почему я должна, я все свое уже купила и приготовила. На что он мне ответил: "А, ну если свое, то свое". Но вот это – "вы должны у нас приобрести" – меня шокировало», – поделилась Ирина Смускина.

Также горожанка возмутилась резко выросшей ценой крещения. Все тот же батюшка сообщил женщине, что минимальная сумма пожертвования на крещение составляет 3 тысячи рублей.

«Вот тут я и обалдела... Я говорю – как три тысячи? Я на прошлой неделе заезжала, уточняла, было 2 тысячи. На что он мне ответил: "А, да, ну со следующей неделе цены повышаются... и не на 100, 200 и даже не на 500 рублей..." Я была в шоке, да и до сих пор пребываю в нем.

Обычное крещение проходит по воскресеньям и стоит не три, а полторы тысячи рублей, это тоже немалые деньги. У нас церкви стали походить на магазины. От чего зависит повышение? И вообще, эта фраза – минимальная сумма пожертвования... Тут не пожертвование, а конкретная цена. А если у человека нет денег, но он очень хочет покреститься? Всё, ходи не крещеный, пока денег не насобираешь. Многие мои знакомые просто перестали ходить в церкви из-за вот такого бардака и обдираловки. Церковь должна быть человеку вторым домом, а у нас уже не церкви, а бизнес-лавки», – высказалась благовещенка.

В итоге крестить ребенка женщина решила в другой церкви. В Благовещенской епархии ей назвали такую же цену – 3 тысячи рублей. Чуть меньше цена оказалась в церкви на улице Тополиной – 2 500 рублей. Туда в итоге горожанка и решила отвезти ребенка.

В храме Всех Скорбящих Радость корреспонденту Амур.инфо подтвердили, что действительно со следующей недели крещение станет дороже. Чем обусловлено повышение именно на такую сумму, пояснить не смогли, сказав, что цену устанавливает отец Евгений по благословению владыки Лукиана. При этом в подорожало только индивидуальное крещение, общее крещение осталось на прежнем уровне.

«Новый настоятель вправе сам принимать решение о повышении цены. Вы знаете, ведь церкви нужны пожертвования. Зато у нас дешевле стал сорокоуст. Раньше вписание одного имени в листок стоило 150 рублей. В записку при этом входит 17 имен. А сейчас вся записка стоит 300 рублей, то есть все 17 имен по цене двух. Какая экономия получается. А пеленочку для крещения можно как у нас купить, так и свою принести, мы не принуждаем», – сообщили в церкви.

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#религия

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Екатерина PL