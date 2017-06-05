На «Велоночи с Амур.инфо–2017» ожидается рекордное количество участников

В пятницу, 23 июня, в Благовещенске пройдет традиционная «Велоночь с Амур.инфо–2017». Это уже пятый велопробег в Благовещенске. Первый прошел в 2013 году. Организаторы ожидают, что в этом году на месте старта – на площади Победы – соберется рекордное количество участников. Стартует пробег в 22:30.

«На первой "Велоночи" в 2013 году было 230 участников. В прошлом году мы собрали уже более 2,5 тысячи велосипедистов, – рассказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Благовещенске" исполнительный директор телекомпании "Альфа-канал" Елена Морева. – Сегодня мы ожидаем до трех тысяч».

Кроме амурчан, впервые в пробеге будут участвовать иностранцы – китайские велосипедисты. Им велосипеды дадут в аренду.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», все участники «Велоночи с Амур.инфо–2017» собираются 23 июня на площади Победы с 21:00. Старт будет дан в 22:30. Маршрут велопробега можно посмотреть здесь.

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#отдых #спорт

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Василий Кленин