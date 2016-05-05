Долги застройщика «Городка» могут переложить на его руководство

Конкурсный управляющий амурского застройщика-банкрота «Городок» Дмитрий Ковалевский обратился в Арбитражный суд Амурской области. Он потребовал, чтобы выплата долгов фирмы легла на ее руководство.

Суд принял соответствующее заявление Ковалевского 22 июня. «Подано заявление о привлечении руководителей, учредителей к субсидиарной ответственности по обязательствам "Городка". Если суд признает, что они подлежат такой ответственности, то в части непогашенных долгов суд установит размер, который они должны будут погасить», – объяснил конкурсный управляющий ИА «Амур.инфо».

Директором «Городка» является Анатолий Попов. Александр Сакания, Виктор Лабушев и Галихан Оспанов – учредители компании. В случае положительного судебного решения им придется выплачивать долги за свой счет.

Дмитрий Ковалевский уточнил, что заявление в суд было подано на 836 миллионов рублей. Когда его начнут рассматривать, пока неизвестно.

Как сообщало Амур.инфо, ранее у Александра Сакании арестовали имущество на сумму 29 миллионов рублей. Следственные органы обвиняют учредителя «Городка» в невыплате заработной платы и растрате. Директора компании Анатолия Попова обвиняют в выплате заработной платы в размере ниже МРОТ и растрате.

В июле 2016 года в отношении «Городка» Арбитражным судом было введено конкурсное производство. Компания строила многоэтажный жилой дом в центре Благовещенска, дома в микрорайоне Европейский и в районе Загородной – Зейской. Не дождавшиеся своих квартир дольщики несколько раз выходили на пикеты, обещали устроить голодовку. Людям предлагали заключить мировое соглашение с компанией, но они не захотели этого делать. Поэтому в январе 2017 года имущество «Городка» начали распродавать. Завершились торги по реализации имущества в конце мая.

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Александр Авдеев