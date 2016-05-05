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Долги застройщика «Городка» могут переложить на его руководство

Долги застройщика «Городка» могут переложить на его руководство

Конкурсный управляющий амурского застройщика-банкрота «Городок» Дмитрий Ковалевский обратился в Арбитражный суд Амурской области. Он потребовал, чтобы выплата долгов фирмы легла на ее руководство.

Суд принял соответствующее заявление Ковалевского 22 июня. «Подано заявление о привлечении руководителей, учредителей к субсидиарной ответственности по обязательствам "Городка". Если суд признает, что они подлежат такой ответственности, то в части непогашенных долгов суд установит размер, который они должны будут погасить», – объяснил конкурсный управляющий ИА «Амур.инфо».

Директором «Городка» является Анатолий Попов. Александр Сакания, Виктор Лабушев и Галихан Оспанов – учредители компании. В случае положительного судебного решения им придется выплачивать долги за свой счет.

Дмитрий Ковалевский уточнил, что заявление в суд было подано на 836 миллионов рублей. Когда его начнут рассматривать, пока неизвестно.

Как сообщало Амур.инфо, ранее у Александра Сакании арестовали имущество на сумму 29 миллионов рублей. Следственные органы обвиняют учредителя «Городка» в невыплате заработной платы и растрате. Директора компании Анатолия Попова обвиняют в выплате заработной платы в размере ниже МРОТ и растрате.

В июле 2016 года в отношении «Городка» Арбитражным судом было введено конкурсное производство. Компания строила многоэтажный жилой дом в центре Благовещенска, дома в микрорайоне Европейский и в районе Загородной – Зейской. Не дождавшиеся своих квартир дольщики несколько раз выходили на пикеты, обещали устроить голодовку. Людям предлагали заключить мировое соглашение с компанией, но они не захотели этого делать. Поэтому в январе 2017 года имущество «Городка» начали распродавать. Завершились торги по реализации имущества в конце мая.

Просмотров всего: 435

#строительство #суды #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    2 часа назад

    Помнится Козлов обещал продать свой автомобиль, чтоб помочь, продал? Или как обычно попиарился и в кусты?

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Не пылите из окоп!

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    Так за язык не тянули с дешевым пиаром, смешно было слышать, вам эту новость в архиве поискать?

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    "Могут" переложить))) А зачем? Давайте как обычно, пусть забанкротятся, новую контору откроют и опять народ кидать да в депутаты от ядра))

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Сегодня генерал за решеткой не редкость.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Сегодня генерал за решеткой не редкость.

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