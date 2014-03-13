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Ответственных за ремонт спортзала в школе села Аркадьевка проверят на коррупцию

Ответственных за ремонт спортзала в школе села Аркадьевка проверят на коррупцию

В школе села Аркадьевка Архаринского района в ходе ремонта спортзала подрядчик использовал некачественные материалы. По этому вопросу идут судебные разбирательства. Александр Козлов во время визита в Архаринский район поручил отделу по профилактике коррупции проверить, законность действия должностных лиц, которые приняли этот ремонт.

ИА «Амур.инфо» сообщало, что проблемы со спортзалом в Аркадьевской школе тянутся уже много лет. В 2014 году спортзал школы признали аварийным и закрыли. Дети занимались спортом в коридорах. В 2015 году на ремонт выделили более трех миллионов рублей: 2,7 миллиона из федерального бюджета, 0,5 миллиона – из районного. Но в том же году во время ремонта спортзала там обнаружили второй слой пола – гнилой, а его демонтаж не был предусмотрен в смете.

В этом году выяснилось, что ремонт выполнили из некачественных материалов – что и является причиной для проведения проверки.

Еще одну проверку по поручению главы области проведет жилищная инспекция. Она определит качество капитального ремонта внутридомовых сетей многоквартирного дома в Архаре. После работ, проведенных в прошлом году, в квартирах всю зиму было холодно.

Всего же по итогам работы «Открытого правительства» в Архаринском, Бурейском районах и поселке Прогресс губернатор дал более 100 поручений, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#губернатор #областная власть #происшествия #школа

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