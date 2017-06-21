В Белогорске в День торта устроят фестиваль кондитеров

Фото: 4lifemsk.ru

Белогорск отметит День торговли сладким фестивалем. Он состоится 20 июля, в Международный день торта и преддверии Дня торговли, которые в 2017 году отмечается 23 июля. Народные гуляния, приуроченные к двум датам, развернутся на двух площадках: в городском парке культуры и отдыха и на площади имени 30-летия Победы.

На центральной сцене белогорцы увидят концерт «С праздником, работники торговли!». А в городском парке развернется фестиваль кондитеров «С днём рождения, торт!».

«Сохранение кондитерских национальных традиций народов, проживающих на территории Амурской области и Белогорска, демонстрация многообразия и богатства кондитерских изделий, повышение конкурентоспособности предприятий-производителей кондитерских изделий и тортов в Белогорске, совершенствование мастерства и распространение передового опыта в сфере кондитерского искусства – это то, к чему будем стремиться», – сказала директор ЦКР Татьяна Леснова.

Организаторы приглашают к участию в фестивале производителей конфет, тортов, шоколада, сахаристых и мучных кондитерских изделий города и области, представителей производителей и оптовых компаний, продвигающий продукцию на рынке Белогорска и Амурской области.

«Не секрет, что городской парк Белогорска – это самое посещаемое место отдыха на территории города, – отметила одна из организаторов фестиваля Оксана Черкасова. – Участие в фестивале – отличная возможность заявить о себе, показать свои достижения. Участники фестиваля могут представить на выставку кондитерские изделия с дегустационными образцами. Все элементы представленных блюд, композиций и кондитерских изделий должны быть съедобными, то есть выполненными из натуральных продуктов, с соблюдением сроков реализации».

По результатам фестиваля жюри определит призовые места. Привлекательность, аппетитность кондитерских изделий, новые элементы оформления, вкусовые сочетания, гармоничность в цвете, запахе изделия, подача, натуральность используемых продуктов – это то, что оценят и посетители парка, и жюри.

Все участники фестиваля получат дипломы и призы. Заявки на участие в фестивале принимаются до 17 июля, в административном здание МАУ «ОДГПКиО», телефон: 8(41641)2-04-42, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

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#Белогорск #жизнь

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Екатерина PL