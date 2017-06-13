Благовещенцы поместили столицу Приамурья на 128 место в рейтинге городов России

Портал Domofond.ru составил рейтинг городов России, опросив их жителей. Каждый интервьюируемый россиянин оценил свой город по десяти параметрам. Оценки были суммированы, и в итоге столица Приамурья заняла 128 место среди 300 городов. 765 горожан дали городу среднюю оценку 3,5 балла.

Ниже всего – на 2,5 балла – они оценили стоимость жизни. По три балла получили следующие параметры: экология, траспорт, ЖКХ, спорт и отдых.

В итоге в сводном рейтинге самым высоким положение Благовещенска оказалось по уровню развития ЖКХ – 52 место из 300. Развитие транспорта – 62 место, чистоты – 91-е. По мнению опрошенных горожан, у города большие проблемы с экологией – 226 место; с магазинами – 208 место и стоимостью жизни – 159 место.

В сводном рейтинге Благовещенск, тем не менее, оказался выше Хабаровска (130 место), Владивостока (158 место), Петропавловска-Камчатского (160 место). Почти в конце рейтинга оказались Комсомольск-на-Амуре (258 место), Чита (264 место) и Якутск (283 место).

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#жизнь

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Василий Кленин