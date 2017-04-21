Российско-китайская ярмарка собрала в Амурском музее уникальные выставки

В рамках международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» в Амурском областном краеведческом музее открылось сразу несколько уникальных выставок. На них представлены работы российских и китайских мастеров.

Выставка «Современное искусство Китая» организована при участии Хэйлунцзянского специального художественного института. На ней представлены 56 художественных произведений китайских авторов. Это образцы грима, лаковые рисунки, плетение, песочная анимация, предметы оригинального дизайна.

Еще одна выставка – «Сон в красном тереме» – знакомит с современным искусством молодых художников Амурской области. Интересна история ее названия. «Хунлоумын» – «Сон в красном тереме» – так называется один из шедевров классической китайской литературы. К тому же раньше русские люди теремом называли самые красивые строения, а слово «красный» означало «красивый». И более 30 экспонатов этой экспозиции объединены красным цветом.

Выставка «Живописная Россия» организована Творческим союзом художников России. На ней представлены около 60 картин двадцати российских художников из Москвы, Подмосковья, Амурской области, Хабаровского края и Приморья. Пейзажи и натюрморты известных мастеров знакомят с богатством и красотой природы разных уголков России.

Познакомиться с декоративно-прикладным искусством лучших мастеров можно в экспозиции «Народное творчество России». Работы выполнены в различных жанрах и техниках: это берестяные шкатулки, резные и расписные матрёшки,и тканые пояса, а также пасхальные яйца, лоскутные панно.

«Здоровая планета» – международная выставка-конкурс. Это современный российско-китайский проект. Его задача – привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам защиты окружающей среды. Выставка знакомит с работами юных художников из России и Китая, которые в своем творчестве раскрывают собственное видение проблем сохранения здоровья человека, природы и мира.

Выставка «Вечность традиций» знакомит с древнейшей культурой и национальными традициями еврейского народа. На ней представлены культовые предметы из фондов областного краеведческого музея Еврейской автономной области и картины из собрания Музея современного искусства ЕАО.

Все эти выставки будут работать в Амурском краеведческом музее вплоть до 25 июня.

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Фотогалерея +11

Нина Гвоздкова