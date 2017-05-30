Аэропорту Благовещенска – 20 лет (фоторепортаж)

В пятницу, 23 июня, в благовещенском аэропорту прошел день открытых дверей для средств массовой информации, приуроченный к его 20-летию. Журналисты смогли узнать, чем живут сейчас воздушные ворота областной столицы.

Подобное мероприятие – редкость для аэропорта Благовещенска, поскольку это объект с закрытым режимом работы. Сегодня же его сотрудники поведали о ежедневных буднях, специфике работы служб наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров, говорили о планах и перспективах на будущее.

Представители СМИ вышли на перрон аэропорта, закрытый для посетителей все остальные дни в году, операторы снимали взлет и посадку самолетов нескольких авиакомпаний, а также обслуживание воздушных судов – разгрузку и погрузку багажа, заправку топливом, руление. Журналисты и корреспонденты получили ответы на интересующие их вопросы, сообщает пресс-служба аэропорта.

Благовещенский аэропорт имеет статус международного, обеспечивает область регулярным межрегиональным, внутриобластным и международным авиационным сообщением. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 30 направлений, полеты по которым совершают российские и зарубежные авиакомпании.

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Александр Авдеев