Благовещенцы могут увидеть в музее «Вечность традиций»

Попробовать мацу и почитать Тору – в Благовещенске в областном краеведческом музее 23 июня открылась выставка из Биробиджана. Она называется «Вечность традиций» и посвящена культуре и древнейшим национальным традициям еврейского народа.

На выставке представлены картины из собрания Музея современного искусства и обрядовые предметы из фондов областного краеведческого музея Еврейской автономной области.

В экспозиции представлены культовые предметы, используемые иудеями в дни празднеств, при проведении различных ритуалов в синагоге или в домашнем обиходе. Среди них ритуальные музыкальные инструменты, облачение для молитвы, свитки Торы.

«Нельзя выделить важные и неважные экспонаты. Однако все начинается с Торы – главной книги иудеев. Она выполнена в форме свитка. По правилам, эта книга должна быть из пергамента, но у нас – из бумаги. Тексты пишутся на больших листах пергамента, затем их сшивают и наматывают на валики – свитки. Тора объясняет, когда работать, когда отдыхать, какие законы должны соблюдать иудеи, как одеваться», – рассказала Светлана Скворцова, заместитель директора областного краеведческого музея ЕАО.

Ещё один интересный экспонат – особая ритуальная кружка. Иудеям необходимо мыть руки, перед тем как прикоснуться к Торе. Для этого существует специальная кружка с двумя ручками: сначала человек берется левой рукой за одну ручку, омывая правую, а затем чистой рукой – за вторую.

Также посетителям предлагают попробовать традиционный еврейский хлеб – мацу.

На выставке представлены и художественные произведения нескольких авторов из собрания Музея современного искусства ЕАО. Это работы современных художников: Олега Фирера, Владислава Цапа, Александра Лепетухина и других.

«Каждый автор работает в своем направлении: у кого-то – религия, а у кого-то – просто сценки из жизни. Мы постарались привезти разные экспонаты. У картины Лепетухина самое интересное происхождение. У Марка Шагала есть работа «Свадьба в Биробиджане». Она хранится где-то в Америке, никто ее толком не видел, только репродукции. И как-то раз мы попросили Лепетухина сделать что-то в стиле Шагала. И просто послушав описание по телефону, он написал эту картину. Здесь и перекличка с Шагалом, и авторский стиль. Картины иногда делаются и таким образом», – рассказала Елена Гладкая, главный хранитель Музея современного искусства ЕАО.

Выставка будет работать в Амурском краеведческом музее с 20 по 25 июня.

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#Дальний Восток #культура

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Нина Гвоздкова