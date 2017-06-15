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В Свободном за неделю спилили более сотни деревьев

В Свободном за неделю спилили более сотни деревьев
Фото: gzt-sv.ru

Жители Свободного обеспокоены вырубкой деревьев на окраине Свободного – вблизи Ударненского кладбища. Люди переживают, что ликвидация зеленой зоны ведется ради какого-нибудь частного проекта, сообщает портал Gzt-sv.ru. В администрации Свободного пояснили, что идет выпилка только сухостоя – ради безопасности людей и для предотвращения пожаров.

Администрация Свободного усилила работу по выпилке сухих деревьев. Они, во-первых, могут нанести вред здоровью людей, во-вторых, портят вид населенного пункта. Начальник управления ГО и ЧС Свободного Игорь Зубарь рассказал, что работа по исключению дополнительных источников опасности, в том числе очистки улиц от ветхих деревьев, ведется круглогодично.

«На этой неделе сухостой удалили на улице Маркса в районе библиотеки, на улице Лермонтова и в городском парке. На сегодняшний день у нас есть еще заявки по детским садам», – пояснил он.

Подобная работа ведется не только в самом городе, но и за его пределами.

«Сейчас стоит сухая и жаркая погода, ввиду чего есть указания произвести опилку сухих деревьев на границах населенных пунктов. Это делается для того, чтобы избежать пожароопасной ситуации, которая может возникнуть, – продолжил Игорь Зубарь. – Именно поэтому на этой неделе наши специалисты занимались вырубкой сухостоя на въезде в город».

Только за эту неделю в городе спилили более ста ветхих деревьев, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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#природа #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    41 минута назад

    Еще бы в Благовещенске спилили сухие тополя на кладбище по Мухина, на Красноармейской возле строительного колледжа.

  • Хмык

    Хмык
    36 минут назад

    Кварц

    Еще бы в Благовещенске спилили сухие тополя на кладбище по Мухина, на Красноармейской возле строительного колледжа.



    На кладбище, это полный капец. Как сухие, так и мокрые. Некоторые уже валятся. Так и придавят кого-нибудь.

    Кстати, Козлов еще когда обещал там порядок навести? А воз и ныне там. Пару тополей подрезали, на том и успокоились.

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