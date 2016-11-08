Благовещенцы пытались избавиться от щенков, засунув их в мешки (видео)

Поздно вечером в четверг, 22 июня, в Благовещенске произошел серьезный конфликт возле дома № 8 на улице Институтской. Здесь едва не подрались молодые люди, волонтер-зоозащитник и жильцы дома. Причиной раздора стали беспризорные щенки, поселившиеся в подвале.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» одна из участниц конфликта Ольга, молодые люди случайно стали свидетелями того, как во дворе мужчины били палками щенков, гоняли их. В то время на улице уже было темно. Выяснилось, что жильцы решили изловить маленьких беспризорных собак, погрузить их в мешки и вывезти в приют для животных в селе Чигири. Почти все щенки (их оказалось около семи) уже были пойманы и находились в мешках, которые сложили в подвале.

«Мы слышали, как они в мешках барахтаются, пищат, плачут», – говорит Ольга. По ее словам, с месяц назад в подвале ощенилась собака, щенки подросли и стали вылезать наружу, бегать по двору и мешать жильцам. Те решили, что лучше всего будет увезти их в приют. Молодым людям они сказали, чтобы те не лезли не в свое дело. Произошел конфликт, дело едва не дошло до драки. Ребята просили отдать им щенков, но жильцы не соглашались.

Ольга позвонила волонтеру благовещенской зоозащитной организации «Кошкин дом» Елене, и та приехала к дому. Конфликт продолжился. Молодые люди опасались, что щенки задохнутся в мешках.

Вскоре появился сотрудник приюта села Чигири, и жильцы понесли мешки в его машину. Но собак туда так и не повезли. Ольга говорит: жильцов припугнули тем, что история попадет в СМИ. Те решили уступить и отдать животных, которые теперь находятся в «Кошкином доме».

Ольга пояснила, что в полицию она и ее знакомые не обращались.

Как сообщало Амур.инфо, приют для животных в селе Чигири имеет скандальную репутацию. Благовещенские зоозащитники говорят, что в нем негуманно обращаются с питомцами.

Видео: instagram.com/help_animals_blg.

Просмотров всего: 703

#животные #происшествия

распечатать

Александр Авдеев