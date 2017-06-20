Александр Козлов предложил писать ему вопросы и пожелания напрямую в Instagram

Фото: instagram.com

Губернатор Амурской области обратился к амурчанам в своем аккаунте Instagram – gubernatorlive – с предложением писать ему свои жалобы, просьбы и пожелания. Александр Козлов признался, что он не волшебник, но пообещал, что «абсолютно все жалобы, просьбы и пожелания будут услышаны и учтены». Также он попросил подписчиков, чтобы в их пожеланиях было больше конструктива.

«К сожалению, я не волшебник и не могу купить каждому квартиру, вылечить всех и подарить корову. В моих силах лишь постараться улучшить нашу с вами жизнь в сфере моих полномочий. Они большие, но не безграничные», – написал на своей станице Александр Александрович. И добавил, что краеугольным камнем здесь является бюджет.

В первый же час после публикации в комментариях к записи появились вопросы и просьбы:

– «Подскажите, пожалуйста, как решается вопрос с авиакомпаниями перевозчиками по стоимости билетов? Сейчас нереально улететь в столицу из-за стоимости билетов. На сегодняшний день в одну сторону составляет 30–36 тысяч рублей»;

– «Очень интересует тема региональных выплат при рождении третьего ребёнка и последующих. Так, родив третьего малыша, столкнулись с рядом проблем и отказом при оформлении данной выплаты. На деле оказалось, что этот капитал – красивые слова. Те, кому он необходим, получить его не могут»;

– «Подскажите, когда начнется реконструкция набережной от переулка Святителя Иннокентия до улицы Шевченко? Обещают до октября сдать, но уже июнь заканчивается, а работы так и не начались».

Просмотров всего: 707

#губернатор #интернет #областная власть

распечатать

Василий Кленин