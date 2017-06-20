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сегодня, 15:19 15

Александр Козлов предложил писать ему вопросы и пожелания напрямую в Instagram

Александр Козлов предложил писать ему вопросы и пожелания напрямую в Instagram
Фото: instagram.com

Губернатор Амурской области обратился к амурчанам в своем аккаунте Instagram – gubernatorlive – с предложением писать ему свои жалобы, просьбы и пожелания. Александр Козлов признался, что он не волшебник, но пообещал, что «абсолютно все жалобы, просьбы и пожелания будут услышаны и учтены». Также он попросил подписчиков, чтобы в их пожеланиях было больше конструктива.

«К сожалению, я не волшебник и не могу купить каждому квартиру, вылечить всех и подарить корову. В моих силах лишь постараться улучшить нашу с вами жизнь в сфере моих полномочий. Они большие, но не безграничные», – написал на своей станице Александр Александрович. И добавил, что краеугольным камнем здесь является бюджет.

В первый же час после публикации в комментариях к записи появились вопросы и просьбы:

– «Подскажите, пожалуйста, как решается вопрос с авиакомпаниями перевозчиками по стоимости билетов? Сейчас нереально улететь в столицу из-за стоимости билетов. На сегодняшний день в одну сторону составляет 30–36 тысяч рублей»;

– «Очень интересует тема региональных выплат при рождении третьего ребёнка и последующих. Так, родив третьего малыша, столкнулись с рядом проблем и отказом при оформлении данной выплаты. На деле оказалось, что этот капитал – красивые слова. Те, кому он необходим, получить его не могут»;

– «Подскажите, когда начнется реконструкция набережной от переулка Святителя Иннокентия до улицы Шевченко? Обещают до октября сдать, но уже июнь заканчивается, а работы так и не начались».

Просмотров всего: 707

#губернатор #интернет #областная власть

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Витком

    Витком
    1 час назад

    может лучше тогда на заборе писать, который закроет золотую милю, с кабинета хорошо видно будет

  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    Очень хороший подход - общение через соц.сети, ведь интернет это действительно площадка возможностей.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    а у кого нет инстаграм?..даешь еще группу в вацап! :)

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    а у кого нет вацап, тому хотяб смс оповещение

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Чую, банить будут пачками.

  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    А если нет телефона, то тогда welcome голубиная почта!

    На самом деле это же только один из вариантов обращений к губернатору, верно? Традиционные приемы никто не отменял

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...если хамов будет банить - правильно. а так - респект. не боится острых вопросов и последствий от высшей власти - его страничка по любому будет под надзором.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Амур.инфо предложите Козлову завести блог на сайте.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Витком

    может лучше тогда на заборе писать, который закроет золотую милю, с кабинета хорошо видно будет



    Хорошая идея. Представляю как распишут этот забор.. Тем более каждый может написать на заборе. Может и трутнев или путин приедут и увидят этот забор "жалоб и предложений" в центре амурской столицы

    А вообще козлов не знает что нужно делать? Или лишний раз решил попиарится?

    Пусть пройдётся по городу, посмотрит на заброшенную милю, посмотрит в каком плачевном состоянии площадь Ленина, как разрушается центральный фонтан на ней, как в центре города стоят полу сгоревшие деревяшки, какие ямы на дорогах и тротуарах.. Ещё надо снижать или отменять транспортный налог, налог на недвижимость, который они же сделали во много раз больше чем он был. Плату за детский сад снизить, а то у нас дороже чем в центральных регионах страны люди платят. Мост ещё второй через Зею пора уже начинать строить..и т.д.. Об этом всём уже сколько лет люди говорят.. а Козлов до сих пор не знает.. как будто с луны вчера прилетел.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    50 минут назад

    жекА-жекА

    Витком

    может лучше тогда на заборе писать, который закроет золотую милю, с кабинета хорошо видно будет



    Хорошая идея. Представляю как распишут этот забор.. Тем более каждый может написать на заборе. Может и трутнев или путин приедут и увидят этот забор "жалоб и предложений" в центре амурской столицы

    А вообще козлов не знает что нужно делать? Или лишний раз решил попиарится?

    Пусть пройдётся по городу, посмотрит на заброшенную милю(1), посмотрит в каком плачевном состоянии площадь Ленина(2), как разрушается центральный фонтан на ней, как в центре города стоят полу сгоревшие деревяшки(3), какие ямы на дорогах и тротуарах.. Ещё надо снижать или отменять (4) транспортный налог, налог на недвижимость, который они же сделали во много раз больше чем он был. Плату за детский сад снизить(5), а то у нас дороже чем в центральных регионах страны люди платят(5). Мост ещё второй через Зею пора уже начинать строить..и т.д.. Об этом всём уже сколько лет люди говорят.. а Козлов до сих пор не знает.. как будто с луны вчера прилетел.



    1) сто раз про неё тебе писали, тупи дальше

    2) Ты точно с Благи?

    3) Как ни как, а это частная собственность

    4) Идеальная утопия, все за отмену всех налогов!

    5) у нас и нагрузка повысилась в разы на них. И мы наконец то не имеем 100% устраиваемость в д/с

    P.S не для тебя, глупый троль, распинался, а чтобы люди знали как на самом деле

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    38 минут назад

    Мой Господин
    жекА-жекА

    Витком

    может лучше тогда на заборе писать, который закроет золотую милю, с кабинета хорошо видно будет



    Хорошая идея. Представляю как распишут этот забор.. Тем более каждый может написать на заборе. Может и трутнев или путин приедут и увидят этот забор "жалоб и предложений" в центре амурской столицы

    А вообще козлов не знает что нужно делать? Или лишний раз решил попиарится?

    Пусть пройдётся по городу, посмотрит на заброшенную милю(1), посмотрит в каком плачевном состоянии площадь Ленина(2), как разрушается центральный фонтан на ней, как в центре города стоят полу сгоревшие деревяшки(3), какие ямы на дорогах и тротуарах.. Ещё надо снижать или отменять (4) транспортный налог, налог на недвижимость, который они же сделали во много раз больше чем он был. Плату за детский сад снизить(5), а то у нас дороже чем в центральных регионах страны люди платят(5). Мост ещё второй через Зею пора уже начинать строить..и т.д.. Об этом всём уже сколько лет люди говорят.. а Козлов до сих пор не знает.. как будто с луны вчера прилетел.



    1) сто раз про неё тебе писали, тупи дальше

    2) Ты точно с Благи?

    3) Как ни как, а это частная собственность

    4) Идеальная утопия, все за отмену всех налогов!

    5) у нас и нагрузка повысилась в разы на них. И мы наконец то не имеем 100% устраиваемость в д/с

    P.S не для тебя, глупый троль, распинался, а чтобы люди знали как на самом деле


    Про мост забыл "ответ" написать.

  • Хмык

    Хмык
    34 минуты назад

    Обидна. Нет у меня Инстаграмы.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    33 минуты назад

    Мой Господин

    жекА-жекА

    Витком

    может лучше тогда на заборе писать, который закроет золотую милю, с кабинета хорошо видно будет



    Хорошая идея. Представляю как распишут этот забор.. Тем более каждый может написать на заборе. Может и трутнев или путин приедут и увидят этот забор "жалоб и предложений" в центре амурской столицы

    А вообще козлов не знает что нужно делать? Или лишний раз решил попиарится?

    Пусть пройдётся по городу, посмотрит на заброшенную милю(1), посмотрит в каком плачевном состоянии площадь Ленина(2), как разрушается центральный фонтан на ней, как в центре города стоят полу сгоревшие деревяшки(3), какие ямы на дорогах и тротуарах.. Ещё надо снижать или отменять (4) транспортный налог, налог на недвижимость, который они же сделали во много раз больше чем он был. Плату за детский сад снизить(5), а то у нас дороже чем в центральных регионах страны люди платят(5). Мост ещё второй через Зею пора уже начинать строить..и т.д.. Об этом всём уже сколько лет люди говорят.. а Козлов до сих пор не знает.. как будто с луны вчера прилетел.



    1) сто раз про неё тебе писали, тупи дальше



    Писали может и сто раз, но как было всё, так и осталось. Поэтому тема актуальна. Тупите здесь только вы.



    2) Ты точно с Благи?



    Точно.



    3) Как ни как, а это частная собственность



    Тогда конечно, пусть дальше "украшают" наш город. Есть и бараки из которых вроде должны были переселить людей. Но они до сих пор продолжают стоять.. Это работа властей..



    4) Идеальная утопия, все за отмену всех налогов!



    Не утопия. Транспортный налог собирались отменять, когда акцизы на топливо подымали. Налог на недвижимость заслуга козловцев, его надо снижать..



    5) у нас и нагрузка повысилась в разы на них. И мы наконец то не имеем 100% устраиваемость в д/с



    В других регионах по другому видимо. Потому что там платят меньше.



    P.S не для тебя, глупый троль, распинался, а чтобы люди знали как на самом деле



    Вы козлотроль распинались, для того что-бы хоть как-то отмазать Козлова и правительство области. Не переживайте, люди знают как на самом деле дела.. Вот Козлов не знает, поэтому и спрашивает у людей в соцсетях

  • Alen

    Alen
    20 минут назад

    Я писала, честно. И вдирект, и в сообщения. В сообщения, кстати, ответили, что ничего не получали в директ. Я -то ведь вижу, что отправлено..Но не прочитано

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    15 минут назад

    MbIcли вcлyx

    Мой Господин

    жекА-жекА

    Витком

    может лучше тогда на заборе писать, который закроет золотую милю, с кабинета хорошо видно будет


    Хорошая идея. Представляю как распишут этот забор.. Тем более каждый может написать на заборе. Может и трутнев или путин приедут и увидят этот забор "жалоб и предложений" в центре амурской столицы

    А вообще козлов не знает что нужно делать? Или лишний раз решил попиарится?

    Пусть пройдётся по городу, посмотрит на заброшенную милю(1), посмотрит в каком плачевном состоянии площадь Ленина(2), как разрушается центральный фонтан на ней, как в центре города стоят полу сгоревшие деревяшки(3), какие ямы на дорогах и тротуарах.. Ещё надо снижать или отменять (4) транспортный налог, налог на недвижимость, который они же сделали во много раз больше чем он был. Плату за детский сад снизить(5), а то у нас дороже чем в центральных регионах страны люди платят(5). Мост ещё второй через Зею пора уже начинать строить..и т.д.. Об этом всём уже сколько лет люди говорят.. а Козлов до сих пор не знает.. как будто с луны вчера прилетел.


    1) сто раз про неё тебе писали, тупи дальше

    2) Ты точно с Благи?

    3) Как ни как, а это частная собственность

    4) Идеальная утопия, все за отмену всех налогов!

    5) у нас и нагрузка повысилась в разы на них. И мы наконец то не имеем 100% устраиваемость в д/с

    P.S не для тебя, глупый троль, распинался, а чтобы люди знали как на самом деле


    Про мост забыл "ответ" написать.



    А что про мост отвечать.. Деньги Козлову Москва не дала на мост. Но во всём виноват Кожемяка.. это же его тема была, пока он был

    Шувалов предложил сделать мост через Зею визитной карточкой Приамурья

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц.

    БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв — РИА Новости, Светлана Майорова. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе визита в Амурскую область оценил проект нового моста через реку Зею в Амурской области, стоимость которого предварительно составляет 15 миллиардов рублей, и предложил сделать его в виде парусника, чтобы он стал визитной карточкой Приамурья.

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц. Ремонт объекта постоянно откладывается, как как нет альтернативного автодорожного моста. Новый мост позволил бы сначала взять на себя всю транспортную нагрузку, а после распределить ее. Объект позволит разгрузить транспортный поток от северных территорий области, где будут разрабатываться новые месторождения, и грузопоток к таможенному переходу в Благовещенске.

    "Размер денежных средств, которые будут выделены на строительство моста, будет определен после рассмотрения федеральной программы по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. У губернатора есть свое видение, также и глава администрации города представил хороший материал на эту тему…В 20-х числах марта государственная программа должна быть рассмотрена на заседании правительства РФ", — сказал Шувалов.

    Он предложил губернатору Приамурья построить мост в форме парусника с тем, чтобы сооружение было видно и с российской стороны, и со стороны Китая.

    "Принято решение, что будущий мост будет вантовым двухпилонным. Его проект сейчас дорабатывается группой, которая строила мосты во Владивостоке. В этом году мы закончим его проект, и планируем в 2014-м начать строительство моста", — заверил губернатор Олег Кожемяко.

    https://ria.ru/society/20130126/920035263.html

    Если бы всё было по плану.. то сейчас уже мост был-бы, или его бы достраивали. И все по этому поводу были-бы рады.

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