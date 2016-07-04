Из Благовещенска в Зазейский начал ходить рейсовый теплоход

Фото: blagoveshensk.bezformata.ru

В субботу, 24 июня, из Благовещенска в поселок Зазейский начинает ходить теплоход. Количество рейсов, по сравнению с прошлым годом сократилось: два в будни (вместо четырех-шести) и четыре в выходные (вместо восьми). Цена на билеты осталась прежней: 50 рублей – взрослый и 25 – детский.

Начальник экскурсионного отдела пассажирского порта АмурАССО Наталья Севастенкова, рассказала, что судно будет отходить от причала в районе улицы Калинина, 1. Здесь же можно приобрести билеты, причем рекомендуется покупать сразу билеты туда и обратно.

По будням теплоход будет отплывать в 9:00 и 18:00, а в субботу и воскресенье – в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00. Из поселка Зазейский судно отходит через полтора часа: 10:30, 13:30, 16:30 и 19:30.

В прошлом году теплоходы к Зазейскому начали курсировать со 2 июля.

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#отдых #транспорт

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Василий Кленин