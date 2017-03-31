Амурские актеры покажут страстный спектакль в завершение сезона

Романтической мелодрамой завершает 133-й сезон Амурский театр драмы. Зрителям покажут «Дикаря» по пьесе испанского автора Алехандро Касона. По сюжету она схожа с известным фильмом «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано. Амурские актёры покажут не меньше страсти. Премьера состоится 23 июня.

Случайная встреча, пусть и подстроенная заботливыми тетушками, – романтичное начало большой истории. Действо происходит в Испании. Молодую учительницу Маргариту Лухан приглашают перевоспитать мальчика Пабло, которого отец вырастил в горах вдали от человеческих пороков.

Уже при встрече выясняется, что будущему ученику 24 года, он смел, горяч и чист, как альпийский ключ. И кто кого будет перевоспитывать – это ещё вопрос. Именно это противостояние характеров держит зрителей в напряжении все два часа, пока идет спектакль.

В спектакле заняты Захар Майстренко, Дарья Бакшеева, Елена Грачёва, Юрий Роголев, Александр Симонец и другие яркие актёры. Посмотреть «Дикаря» можно будет также 30 июня в 18:30, после этого спектакля театр отправится на каникулы.

«Я думаю, что удачная это тема. Ведь мелодрама всегда вызывает отклик в душах зрительских, мы хотели доставить удовольствие своим зрителям, именно поэтому была выбрана эта пьеса», – сказал режиссёр спектакля «Дикарь» Ринат Фазлеев.

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#жизнь #культура

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Екатерина PL