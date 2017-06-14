Двое работников «Дальспецстроя» обокрали магазин в Циолковском

Фото: 08.мвд.рф

В Свободном суд вынес приговор двум бывшим работникам «Дальспецстроя». Мужчины обокрали магазин в ЗАТО Циолковский, за что получили условный срок.

Как сообщает прокуратура Амурской области, кража произошла 14 марта. Находясь возле магазина, амурчане заметили, что в здании разбито окно, и решили воспользоваться этим для совершения кражи. Один из мужчин забрался через окно внутрь магазина и передал второму товар. Оба скрылись. Ущерб составил 10 900 рублей.

В среду, 21 июня, Свободненский городской суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил обоих амурчан к одинаковому наказанию – 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

Просмотров всего: 467

#закон #криминал #происшествия #суды #торговля #Циолковский

распечатать

Александр Авдеев