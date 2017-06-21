Тепло и практически без дождя: прогноз погоды в Амурской области на 24 июня

Фото: stuffpoint.com

В Амурской области 24 июня, в субботу, будет преимущественно облачно, в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Западный ветер, переходящий на восточный и юго-восточный, разгонится до 2-7 метров в секунду. Его порывы в утренние часы и днем составят 9-14 метров в секунду. Термометры покажут 33..38 градусов тепла, в дожде местами – плюс 27...32.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Температура составит 31…33 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL