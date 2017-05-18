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Стало известно, почему китайская баржа находится вблизи Благовещенска

Стало известно, почему китайская баржа находится вблизи Благовещенска

Китайская баржа не может отплыть от благовещенского берега, потому что села на мель. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Судно до сих пор находится вблизи российского берега, чем вызывает недоумение у горожан. Сейчас баржу пытаются снять с мели китайские службы, амурские спасатели в работах не задействованы. Никаких повреждений судно не получило, течи в нем также нет.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел из-за снижения уровня воды в Амуре.

Как сообщало Амур.инфо, баржу у российского берега заметили вечером 22 июня. Высказывались предположения, что судно получило повреждения или находится на рейде в ожидании отправления.

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#Китай #происшествия #транспорт

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