Стало известно, почему китайская баржа находится вблизи Благовещенска
Китайская баржа не может отплыть от благовещенского берега, потому что села на мель. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.
Судно до сих пор находится вблизи российского берега, чем вызывает недоумение у горожан. Сейчас баржу пытаются снять с мели китайские службы, амурские спасатели в работах не задействованы. Никаких повреждений судно не получило, течи в нем также нет.
В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел из-за снижения уровня воды в Амуре.
Как сообщало Амур.инфо, баржу у российского берега заметили вечером 22 июня. Высказывались предположения, что судно получило повреждения или находится на рейде в ожидании отправления.
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