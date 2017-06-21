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В Интернете появился фильм, в котором Благовещенску 125 лет

В Интернете появился фильм, в котором Благовещенску 125 лет

«Трудно перечислить все предприятия города», – говорит диктор в документальном фильме о Благовещенске. Десятиминутный ролик о столице Приамурья опубликовал на канале Youtube.com Дальневосточная студия кинохроники. В этом фильме можно увидеть город образца 1983 года, Благовещенск только отметил свое 125-летие.

В принципе, областной центр 34-летней давности уже хорошо узнается: площадь Ленина с фонтаном, здание областного правительства (еще с буквами «Слава КПСС!»), театр, музей, новостройки микрорайона стоящие еще посреди травяных полей – всё еще новое, свежеотстроенное.

И, конечно, набережная реки Амур. И тогда, и сейчас набережная – визитная карточка города. В 1983 город полностью лишен баннеров и рекламы, если что украшает улицы – это флаги.

Рассказывая о городе-юбиляре, авторы фильма, разумеется, подробно рассказали о местном производстве. Тогда было о чем рассказать: завод «Амурэлектроприбор», швейная фабрика работала даже на Сибирь, единственная на Дальнем Востоке хлопкопрядильная фабрика и другие предприятия. Не только их не стало сегодня. В 1983 году еще выпускало офицеров БВТКУ – танковое училище.

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#интернет #история #память

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