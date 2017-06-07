Еще одну часть Благовещенска отключат от горячего водоснабжения

Фото: korolevriamo.ru

Благовещенцев ждут очередные отключения горячей воды. Согласно графику летней ремонтной кампании, следующие на очереди дома, расположенные в квадрате от улицы Студенческой до Чайковского между Станционной и Октябрьской. Горячую воду в этом районе отключат в 8 часов утра 26 июня, а вернут 7 июля.

Специалисты Благовещенской ТЭЦ выведут в ремонт тепломагистраль Северо-Западного района. Работники цеха тепловых сетей проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали, часть оборудования заменят. Также будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

Как сообщают в «Амурской генерации», подготовка тепловых магистралей Благовещенской ТЭЦ идет согласно графику.

Между тем завершается плановый ремонт тепломагистрали Центрального района. Горячее водоснабжение в центральной части города от улицы Калинина до 50-летия Октября между Ленина и Горького возобновится 23 июня в 20:00.

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#ЖКХ

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Екатерина PL