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За некачественный бензин накажут ещё большими штрафами

За некачественный бензин накажут ещё большими штрафами
Фото: biz.nv.ua

В России могут ужесточить ответственность за выпуск и оборот некачественного топлива. Соответствующий законопроект распорядился внести в Госдуму премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ИА «Дейта».

Крупными штрафами предлагается наказывать всех тех, кто нарушил требования технического регламента Таможенного союза к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту. Размер денежного взыскания составит 100-300 тысяч рублей.

К настоящему моменту уже одобрено введение штрафов для АЗС за продажу суррогатного топлива. Несоответствие бензина по химическому составу, фальсифицикация чеков и документации, по которой поступает топливо на заправочные станции – всё это классифицируется как нарушения, за которые придётся заплатить штраф в размере 1 % совокупного размера выручки, полученной от реализации топлива, но не менее 500 тысяч рублей.

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#закон #российская власть

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