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От града в Приамурье пострадали хозяйства не только Свободненского, но и Серышевского района

От града в Приамурье пострадали хозяйства не только Свободненского, но и Серышевского района
Фото: agroamur.ru

Ущерб от крупного града, прошедшего в Приамурье 17 июня, был причинен хозяйствам сразу в нескольких районах. Как сообщало Амур.инфо, от осадков пострадали хозяйства и огороды в Белогорске и Свободненском районе. Однако беда не обошла и Серышевский район, пишет пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Чтобы оценить масштабы ущерба, специалисты министерства посетили аграриев Серышевского района. В одном из хозяйств град побил посевы сои на площади около 1 000 гектаров. Было принято решение произвести здесь частичный посев сои – на площади 200 гектаров.

Кроме того, стало известно, что пострадала рассада, высаженная населением в селе Казанка. Сейчас на замену этим культурам закупают новые.

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#погода #природа #происшествия

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