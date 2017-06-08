В Хабаровске пациент жестоко избил врача за вопросы о шрамах и татуировках

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В Хабаровске пациент городской клинической больницы № 10 во время процедуры осмотра избил дежурного врача. Инцидент произошел вечером в четверг, 22 июня, сообщает «Интерфакс».

По словам главного врача больницы Александра Калашникова, мужчина пришёл в медучреждение с жалобами на боли в животе.

«Пациенту во время осмотра не понравились вопросы по поводу наличия на его теле множества татуировок, рубцов и шрамов. Пациент сначала бросил в хирурга стул. Врач выбежал из кабинета в коридор, но буйный пациент кинулся за ним, догнал и избил», – рассказал Калашников.

В результате нападения хирург получил серьёзные повреждения: черепно-мозговую травму, вывих плеча, многочисленные ушибы. Как отмечает главврач, его сотрудник лишился трудоспособности на длительное время.

«Во время происшествия “тревожной кнопкой” был вызван наряд полиции, они увезли буйного пациента. Находился ли он под действием каких-либо веществ, мы не знаем, но определённые внешние признаки изменённого сознания у него были», – отметил Калашников.

Пострадавший врач написал заявление в полицию, администрация больницы также со своей стороны направила заявления в следственный комитет, полицию и прокуратуру, к которому приложили видео с камеры наблюдения.

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Алексей Воскобойников