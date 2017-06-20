Кража коробки из-под чая стоила благовещенцу четырех лет колонии особого режима

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Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра, который совершил мелкую кражу из киоска. Ближайшие четыре с лишним года мужчина проведет в колонии особого режима: суд учел рецидив преступлений.

Инцидент произошел в апреле 2015 года. В тот день горожанин шел мимо киоска комбината питания АмГУ по улице Василенко. Увидев, что продавца на месте нет, мужчина решил похитить из киоска деньги. Дверь оказалась не заперта; внутри благовещенец обнаружил картонную коробку из-под чая, в которой находилось 4 500 рублей наличными. Мужчина похитил коробку вместе с деньгами.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд учел как смягчающие (явка с повинной, принесение извинений в зале суда и другие), так и отягчающие обстоятельства (рецидив преступлений). Мужчину признали виновным и приговорили к 4 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. К одному наказанию частично присоединили другое, по приговору от января 2016 года.

Горожанина взяли под стражу в зале суда. Кроме того, с него взыщут в счет возмещения материального ущерба 4 500 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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Александр Авдеев