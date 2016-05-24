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«Получеловек-полуягнёнок» родился в ЮАР

«Получеловек-полуягнёнок» родился в ЮАР
Фото: twitter.com

В ЮАР на одной из ферм в поселении Леди-Фрер у овцы родился странный ягнёнок. Внешне он отдалённо напоминает человека. Необычный малыш напугал местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание IOL.

Как отмечает издание, сельчане решили, что в появлении на свет такого существа наверняка замешаны «тёмные силы». Чтобы успокоить паникующих людей, в поселение пришлось направить главу ветеринарной службы Восточно-Капской провинции.

Изучивший ягнёнка ветеринар пояснил, что хотя мертворождённое животное действительно напоминает человека, никакого отношения к людям это существо не имеети, по всей вероятности, стало жертвой лихорадки Рифт-Валли.

«Овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли на раннем сроке беременности. Налицо все признаки, что на раннем этапе развитие плода проходило неправильно из-за вирусной инфекции», – пояснил врач.

Он также подчеркнул, что у овец 28 пар хромосом, в то время как у людей – 23 пары, поэтому ни о каком «получеловеке-полуовце» речь, конечно же, не идёт. Ветеринар заверил, что обязательно будет проведено вскрытие, его результаты будут обнародованы специально для тех жителей Леди-Фрер, которые верят в «колдовство».

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#животные #здоровье #происшествия

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