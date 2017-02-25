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сегодня, 12:07 1

Благовещенец сдал в аренду чужую квартиру

Благовещенец сдал в аренду чужую квартиру
Фото: Domovita.by

Благовещенец получил условный срок за то, что сдал в аренду чужую квартиру. Мужчину судили за мошенничество. Жилье горожанин снимал по улице Строителей с мая по сентябрь 2016 года, а затем решил пересдать квартиру другому человеку.

Выдавая себя за собственника квартиры, мужчина разместил объявление о сдаче жилья в Интернете. В тот же день он встретился с желающим снять жилье, которому продемонстрировал квартиру. Ничего не подозревая квартиросъемщик заключил в простой письменной форме договор с якобы владельцем жилья и отдал ему плату за месяц – 11 тысяч рублей.

Похитив деньги, злоумышленник с места преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению. С предъявленным обвинением в дальнейшем преступник согласился. Приговор постановили без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, наличие малолетнего ребёнка на иждивении, полное возмещение причинённого материального ущерба. Обстоятельства, отягчающие наказание, судом не установлены.

В итоге мужчине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает городской суд.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    40 минут назад

    Знаю массу примеров, когда арендуют жилье на длительное время, а потом сдают это жилье посуточно!

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