Асфальт на «парковке» у дома сахалинского министра Вадима Залозного укладывала дюжина человек

Фото: www.sakhalin.info

Над созданием твердого покрытия на личной мини-парковке, на которую вмещается только внедорожник министра строительства Сахалинской области Вадима Залозного, трудилась бригада, состоящая из дюжины человек. Фотоподтверждением с редакцией ИА Sakh.com поделились жители многоэтажки на Физкультурной, 18 , в которой, очевидно, живет глава ведомства.

В асфальт закатали только участок, способный вместить внедорожник. Остальное покрытие улицы Физкультурной осталось девственно грунтовым.

Асфальтовый пятачок, на котором стоит семейный Lexus четы Залозных, успел засветиться в эфире Первого канала. Фотографию с припаркованным на чистом островке цивилизации автомобилем, вокруг которого простирается грязная дорога, показали в авторской программе Артема Шейнина, посвященной итогам прямой линии с Владимиром Путиным. Приглашенные гости раскритиковали сахалинского министра.

Ведущий федеральной программы объяснил приглашенным на эфир политикам и общественникам, что на улице Физкультурной в Южно-Сахалинске уже три года не могут положить асфальт. Публичные обещания, которые неоднократно давали местные чиновники людям, эффекта не дали. А вот желание министра строительства парковать внедорожник в чистоте успешно воплотилось в индивидуальное заасфальтированное место. Карикатурная история вызвала у присутствующих негодование.

— Вот до тех пор, пока асфальта у министра строительства будет хватать под свою машину, а улица три года будет незаасфальтирована, будет твориться это, — сказал ведущий.

Затем он добавил, обращаясь к Геннадию Зюганову:

— Вот эту информацию мне сообщили государевы люди, которые три года эту ситуацию не могут пробить. А вы мне про выборы рассказываете.

Гости эфира сошлись во мнении, что в регионе у чиновников нет личной ответственности и отсутствует должный контроль со стороны депутатов.

Вадим Залозный — бывший замминистра транспорта и строительства Амурской области — был назначен исполняющим обязанности министра строительства Сахалинской области в мае 2015 года. В правительстве Амурской области он работал с июня 2014 года.

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#Дальний Восток #областная власть #российская власть

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Нина Гвоздкова