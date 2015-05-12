Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:05 6

Асфальт на «парковке» у дома сахалинского министра Вадима Залозного укладывала дюжина человек

Асфальт на «парковке» у дома сахалинского министра Вадима Залозного укладывала дюжина человек
Фото: www.sakhalin.info

Над созданием твердого покрытия на личной мини-парковке, на которую вмещается только внедорожник министра строительства Сахалинской области Вадима Залозного, трудилась бригада, состоящая из дюжины человек. Фотоподтверждением с редакцией ИА Sakh.com поделились жители многоэтажки на Физкультурной, 18, в которой, очевидно, живет глава ведомства.

В асфальт закатали только участок, способный вместить внедорожник. Остальное покрытие улицы Физкультурной осталось девственно грунтовым.

Асфальтовый пятачок, на котором стоит семейный Lexus четы Залозных, успел засветиться в эфире Первого канала. Фотографию с припаркованным на чистом островке цивилизации автомобилем, вокруг которого простирается грязная дорога, показали в авторской программе Артема Шейнина, посвященной итогам прямой линии с Владимиром Путиным. Приглашенные гости раскритиковали сахалинского министра.

Ведущий федеральной программы объяснил приглашенным на эфир политикам и общественникам, что на улице Физкультурной в Южно-Сахалинске уже три года не могут положить асфальт. Публичные обещания, которые неоднократно давали местные чиновники людям, эффекта не дали. А вот желание министра строительства парковать внедорожник в чистоте успешно воплотилось в индивидуальное заасфальтированное место. Карикатурная история вызвала у присутствующих негодование.

— Вот до тех пор, пока асфальта у министра строительства будет хватать под свою машину, а улица три года будет незаасфальтирована, будет твориться это, — сказал ведущий.

Затем он добавил, обращаясь к Геннадию Зюганову:

— Вот эту информацию мне сообщили государевы люди, которые три года эту ситуацию не могут пробить. А вы мне про выборы рассказываете.

Гости эфира сошлись во мнении, что в регионе у чиновников нет личной ответственности и отсутствует должный контроль со стороны депутатов.

Вадим Залозный — бывший замминистра транспорта и строительства Амурской области — был назначен исполняющим обязанности министра строительства Сахалинской области в мае 2015 года. В правительстве Амурской области он работал с июня 2014 года.

Просмотров всего: 1167

#Дальний Восток #областная власть #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    1 час назад

    Редкостный долбодятел...

  • ay

    ay
    1 час назад

    Что значит личная мини-парковка? Он что её, купил?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Ну тут тоже ничего удивительного))

    Смотрящие кремлёвского пахана, строят себе светлое будущее! Что собственно вас возмущает?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    https://forum.sakh.com/?sub=1632996

    Комментарии сахалинцев)))

    За его личные бабки пусть хоть в три слоя укладывает.

    А чтобы "не путать свою шерсть с государственной", обязан асфальтирование начать с начала улицы или от общественного здания или от дома ветерана войны и труда.

    По человечески надо работать даже за немалую зарплату, а не для себя любимого злоупотреблять служебным положением.

    За такой факт не мешало бы в должности понизить, например до должности бригадира асфальтоукладчиков.

    "Для осознанья, так сказать, и просветленья".

    Бигхорн 11:46 3

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    а чего ещё ждать от КОНской "команды" ?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    23 минуты назад

    Hitler CaputРедкостный долбодятел...


    ... нет, обычный зажравшийся чинуша.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

За некачественный бензин накажут ещё большими штрафами
В России и мире

В Хабаровске пациент жестоко избил врача за вопросы о шрамах и татуировках
В России и мире 4

КПРФ предлагает отменить новогодние каникулы и вернуть выходной 7 ноября
Власть 24

За мат в семье депутаты предлагают отправлять за решетку на 15 суток