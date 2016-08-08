Арт-площадь и концерт – открытие международной ярмарки культуры

Международный фестиваль стартовал в Благовещенске 23 июня с концерта в Общественно-культурном центре. В 20 часов артисты двух стран выйдут на сцену на площади Ленина. В рамках Российско-китайской ярмарки культуры и искусства на центральной площади работают аллеи российских и китайских мастеров и Арт-площадь.

Восьмой фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» открылась в Благовещенске концертом в Общественно-культурном центре. Накануне торжественная церемония открытия прошла в Хэйхэ. На китайском берегу прошло карнавальное шествие и большой концерт с участием китайских и российских коллективов.

В 20 часов 23 июня артисты двух стран выйдут на сцену на площади Ленина. Концерт с участием сразу двух известных коллективов на открытии пройдет впервые за всю историю уже восьмого международного фестиваля. Раньше коллективы выступали в разные дни. В этот раз благовещенцы увидят номера театра танца «Гжель» и национального ансамбля песни и танца КНР.

В 19 часов на площади Ленина свои работы представили мастера декоративно-прикладного искусства России и Китая. Заняться творчеством смогут все желающие. Рядом с фонтаном работает Арт-площадь. Горожане могут сфотографироваться с двумя трехметровыми фигурами медведей – символов фестиваля, и раскрасить фанерные фигуры восьмерок.

«20 штук огромных восьмерок, потому что фестиваль у нас восьмой и символ этого фестиваля восьмерка – бесконечность. Мы выставим эти восьмерки на площади, дадим в руки кисточки, краски: можно приходить командами, семьями, друзьями. И мы устроим такой конкурс: за час нужно превратить эти восьмерки в арт-объекты, и мы по аплодисментам определим лучшую», – рассказала директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Завершающим мероприятием международного фестиваля станет «Велоночь с Амур.инфо». Участников ждут на площади Победы с 21 часа.

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