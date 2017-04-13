Медосмотр в благовещенском наркодиспансере для водителей подорожал в два раза

Фото: uspehauto.ru

С 19 июня в два раза выросла стоимость визита к специалисту Амурского областного наркологического диспансера для водителей и кандидатов в водители. Объявление об этом появилось в учреждении.

В регистратуре наркодиспансера ИА «Амур.инфо» информацию подтвердили. Если раньше процедура обходилась в 400 рублей, то теперь она стоит 900 рублей. Связано это с тем, что приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 года был расширен спектр психотропных веществ, наличие которых в организме человека влечет запрет на управление транспортом.

Нововведение амурчане обсуждают в социальных сетях. Людей не устраивает ни возросшая стоимость услуги, ни то, что теперь времени на ее получение требуется ощутимо больше: по их словам, в наркодиспансере скапливаются огромные очереди.

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#здоровье #транспорт

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Александр Авдеев