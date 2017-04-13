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Медосмотр в благовещенском наркодиспансере для водителей подорожал в два раза

Медосмотр в благовещенском наркодиспансере для водителей подорожал в два раза
Фото: uspehauto.ru

С 19 июня в два раза выросла стоимость визита к специалисту Амурского областного наркологического диспансера для водителей и кандидатов в водители. Объявление об этом появилось в учреждении.

В регистратуре наркодиспансера ИА «Амур.инфо» информацию подтвердили. Если раньше процедура обходилась в 400 рублей, то теперь она стоит 900 рублей. Связано это с тем, что приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 года был расширен спектр психотропных веществ, наличие которых в организме человека влечет запрет на управление транспортом.

Нововведение амурчане обсуждают в социальных сетях. Людей не устраивает ни возросшая стоимость услуги, ни то, что теперь времени на ее получение требуется ощутимо больше: по их словам, в наркодиспансере скапливаются огромные очереди.

Просмотров всего: 1039

#здоровье #транспорт

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    За что 900 рублей???????????????????

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Лучше бы порядок там навели... в этом дурдоме...

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    За пописать в баночку...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Кайзер

    За что 900 рублей???????????????????



    Я тоже не понимаю.

    Иногда даже писать не заставляют. (

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Ничего удивительного))

    Если бы очередей не стало, а сама услуга подешевела бы в два раза и стала бы стоить 200 рублей, то это бы вызвало подозрение!

    А так всё нормально, создание очередей, повышение стоимости услуг без оснований, типичноя троглодитское нововведение под руководством коррумпированного, воровского правительства.

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