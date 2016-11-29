Виктор Вексельберг возглавил золотодобывающую компанию Petropavlovsk

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В золотодобывающей компании Petropavlovsk прошло собрание акционеров, итогом которого стала победа «Реновы» Виктора Вексельберга. Крупнейшему акционеру и дружественным ему фондам Sothic и M&G удалось провести в совет директоров четырех своих представителей, изгнав из него Питера Хамбро, пишет РБК со ссылкой на TheTelegraph.

22июня акционеры золотодобывающей компании Petropavlovsk избрали в совет директоров кандидатов от «Реновы» Виктора Вексельберга и дружественных ей фондов Sothic и M&G – Владислава Егорова, Брюса Бака, Иэна Эшби и Гаррета Содена, сообщает TheTelegraph. Они заменят Питера Хамбро, возглавлявшего компанию 23 года (владеет 4,64 %), и трех директоров из нынешнего состава. Партнера Хамбро и сооснователя Petropavlovsk Павла Масловского переизбрали в совет.

«Не буду скрывать своего разочарования в связи с исходом сегодняшнего голосования», – прокомментировал Financial Times свой уход Хамбро. По его мнению, совет директоров в нынешнем составе прекрасно справляется со своей работой и ведет компанию к новой фазе роста.

«Я не из тех, кто бросает дело на полпути, и я искренне надеюсь, что новое правление не разрушит результаты, которых мы добились», – сказал он.

О грядущих изменениях в совете директоров Petropavlovsk компания уведомила инвесторов в мае 2017 года. Тогда предполагалось, что Хамбро останется в компании в качестве исполнительного директора. Это рекомендовали и агентства ISS и Glass Lewis, консультирующие инвесторов. Пока что Petropavlovsk не опубликовала официальных итогов собрания.

В прежний совет директоров компании входили ее основатели Хамбро и Масловский, а также финдиректор Андрей Марута и неисполнительные директора Эндрю Викерман, Роберт Дженкинс и Александр Грин (последние три теперь покинут совет). Таким образом, исходя из сообщений СМИ, мажоритарный акционер Petropavlovsk Виктор Вексельберг (владеет 22,34 %) вместе с дружественными фондами Sothic и M&G (15,66 %) получили четыре места из шести.

Решение акционеров обеспечило «Ренове» железный контроль в компании, считает партнер адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners Александр Некторов. «"Ренова" разыграла блестящую шахматную партию и победила. Имея 22,34 % в компании, они обеспечили себе контроль, договорившись с фондами и выработав единую позицию. Это соответствует стилю "Реновы"», – отмечает Некторов.

Как сообщило агентство Bloomberg, Хамбро теперь станет обычным акционером, но не планирует ни продавать свою долю в Petropavlovsk, ни уходить из отрасли: продолжит управлять своей компанией Peter Hambro Ltd.

Инициативу «Реновы» и фондов сменить состав совета директоров поддержал регулятор Лондонской биржи. Он одобрил всех предложенных кандидатов, за исключением Егорова, которого посчитал сотрудником «Реновы». Регулятор также разрешил «Ренове» и фондам не выставлять оферту для миноритариев (по законодательству Великобритании акционеры с долей более 30 % обязаны это сделать), так как счел их не претендующими на захват контроля в совете.

Хамбро расценивал действия «Реновы» и фондов как попытку захватить контроль в компании, об этом он сообщил в интервью Bloomberg. «Купить компанию можно, заплатив cash и премию за контроль ее акционерам, это нормальный подход. Альтернативный способ – это привести в совет директоров своих представителей и забрать ее так», – заявил Хамбро.

По данным «Коммерсанта», «Ренова» целенаправленно наращивает долю в Petropavlovsk с ноября 2015 года, когда стало известно, что группа владеет около 10 % в акциях и облигациях. По словам источников издания, после захвата влияния в Petropavlovsk Вексельберг намерен объединить компанию вместе с принадлежащим ему «Золотом Камчатки». Также рассматривается вариант последующей консолидации с золотодобывающим активом Романа Абрамовича Highland Gold и подконтрольной владельцам Ланта-банка во главе с Сергеем Докучаевым GV Gold.

О возможности слияния Petropavlovsk с «Золотом Камчатки» говорил в интервью Bloomberg в мае 2016 года Павел Масловский. Он заявил, что видит «большой потенциал» для объединения с принадлежащей Вексельбергу компанией. Однако переговоры о слиянии тогда не велись, сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Petropavlovsk.

Хамбро и Масловский основали Petropavlovsk в 1994 году. Компания разрабатывает месторождения золота на рудниках Покровский, Пионер, Маломыр и Албын в Амурской области. Выпуск золота Petropavlovsk в прошлом году составил 416 тысяч унций. Выручка компании за 2016 год составила 540,7 миллиона долларов, чистая прибыль – 31,7 миллиона долларов, EBITDA – 200,1 миллиона долларов. По данным Лондонской биржи, капитализация компании на 20:25 по московскому времени составляла 298 миллионов долларов.

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#экономика

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Екатерина PL