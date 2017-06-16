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сегодня, 11:02 2

Пришедших на площадь в зеленой одежде благовещенцев поощрят призами

Пришедших на площадь в зеленой одежде благовещенцев поощрят призами
Фото: tyttaya.ru

В воскресенье, 25 июня, в Благовещенске будут отмечать День молодежи. Одним из праздничных мероприятий в этот день станет флешмоб «Зеленый мир», который пройдет на площади имени Ленина.

Как сообщает пресс-служба администрации города, 25 июня всех желающих приглашают прийти на площадь в одежде с элементами зеленого цвета. Горожанам в зеленом с 20:00 будут раздавать специальные призы. Делать это будут волонтеры в белых футболках.

В пресс-службе администрации ИА «Амур.инфо» уточнили, что флешмоб связан с Годом экологии в России. Его организатором выступило управление по делам молодежи.

С полной программой праздничных мероприятий ко Дню молодежи в Благовещенске можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Полный бред...

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Прикольно!

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