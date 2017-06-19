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Из-за жары во всех районах Приамурья действует режим повышенной готовности

Из-за жары во всех районах Приамурья действует режим повышенной готовности
Фото: ecology.unian.ua

Согласно прогнозу Амурского центра гидрометеорологической службы, с 22 по 26 июня на территории Приамурья ожидается устойчивый рост дневной температуры воздуха до плюс 33…38 градусов. Такая погода способна спровоцировать пожары в лесах, которые могут перейти на населенные пункты и объекты экономики.

В связи с этим на заседании КЧС при правительстве Амурской области было решено установить для сил и средств Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС режим функционирования «Повышенная готовность». Ранее – 21 июня – такой режим был введен в Благовещенске.

Особое внимание уделено тем районам, в которых до сих пор действует особый противопожарный режим (в Сковородинском, Магдагачинском, Мазановском, Зейском, Тындинском и Селемджинском районах, а также в городах Зее и Тынде). В жаркий период в лесах усиленно работают патрульные группы, осуществляется круглосуточный мониторинг пожароопасной обстановки. Аварийные бригады, силы и средства для ликвидации ЧС находятся в полной готовности.

По данным метеорологического прогноза Амурской области, на сегодняшний день в 11 районах установлен третий класс пожарной опасности, в еще в четырех установлен четвертной класс пожарной опасности.

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#погода

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