КПРФ предлагает отменить новогодние каникулы и вернуть выходной 7 ноября

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Госдума рассмотрит законопроект, отменяющий «новогодние каникулы», но при этом делающий 31 декабря нерабочим днём. Авторы инициативы – депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, сообщает ИА Regnum.

По мнению парламентариев-коммунистов, внесение в число нерабочих дней 31 декабря позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени. Вместе с тем законопроект исключает из перечня нерабочих дней новогодние каникулы.

«По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», – пояснили депутаты.

При этом выходные не пропадут – авторы документа предлагают установить ряд праздников – нерабочих дней.

Так, по мнению депутатов КПРФ, заслуживает быть нерабочим днём 18 марта – день воссоединения Крыма с Россией. «Тем более что в Крыму такой праздник есть, но он не распространяется на гражданский персонал Черноморского флота», – напоминают они.

Предлагается также сделать нерабочим 7 ноября – день Октябрьской социалистической революции. «Объявление 7 ноября нерабочим днем – это дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство – СССР», – заявили авторы инициативы.

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Алексей Воскобойников