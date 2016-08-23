Студотряды начинают работу на космодроме Восточный

Фото: russian.space

В пятницу, 23 июня, на объектах космодрома Восточный начинают работать студенческие отряды, в рамках Всероссийской студенческой стройки. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «ЦЭНКИ».

Для работы на стартовом и техническом комплексах космодрома привлечены 78 студентов в составе шести отрядов из 6 регионов России: Амурской области, Приморского и Алтайского краев, Москвы, Крыма и Кемерово.

Открытие Всероссийской студенческой стройки запланировано на 2 июля. Работать студотряды будут до 23 августа. Девушек планируют направить на подготовку исполнительной документации и работу в архиве. Молодых людей – на отделочные работы и благоустройство стартового и технического комплексов.

Традиционно, между отрядами будут проходить соревнования по производственным показателям; кроме того, состоятся спортивные мероприятия, песенные конкурсы и так далее. По совокупности показателей будет выбран самый активный отряд.

Студенческие отряды работают на объектах Восточного в рамках Всероссийской студенческой стройки четвертый год. В 2016 году, как сообщало Амур.инфо, лучшими бойцами студотрядов космодрома стали пятеро амурчан.

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Александр Авдеев