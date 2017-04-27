Молодые депутаты с Дальнего Востока и Сибири приехали в Благовещенск

Идеи амурских молодых парламентариев теперь смогут попасть на рассмотрение в Совет Федерации. Это стало возможным благодаря соглашению, которое амурчане подписали с Палатой молодых законодателей. Орган существует при палате Федерального собрания, его задача отстаивать права молодежи.

В амурском правительстве состоялась рабочая встреча членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Приамурья Александра Суворова и Александра Корякова с молодыми законодателями (моложе 35 лет). На встречу приехали не только амурские депутаты, но депутаты из Хабаровского, Камчатского, Приморского края, Еврейской автономной области и Сибири.

Модераторами заседания в Амурской области выступили Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Виктор Конопацкий и представитель Палаты молодых законодателей от Амурской области, председатель комитета Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению Юрий Грошев. Открыл рабочую встречу представитель от исполнительного органа власти Амурской области в Совете Федерации Александр Суворов. В своем приветственном слове парламентарий отметил значимость работы команды молодых Законодателей в Совете Федерации и уделил особое внимание эффективной кадровой политике как механизму решения государственных задач.

Участники встречи поделились опытом работы в субъектах по вопросам повышения правовой и политической культуры молодежи, а также обсудили значимые инициативы для совершенствования законотворческой работы. По окончанию встречи участниками принято решение проработать документальную базу для создания в субъекте Совета молодых депутатов региона.

«Через палату молодых законодателей молодые парламентарии могут вносить свои идеи, совместно работать над законотворческими инициативами, участвовать в рамках круглых столов, в рамках рабочих групп. Молодые политики, которые сюда приехали, они не просто приехали, они привезли свои инициативы, которые они хотят вынести на рассмотрение в Государственную думу», – сказал председатель комитета Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению Юрий Грошев.

«Сегодня мы хотим создать целую систему работы с молодыми депутатами, чтобы они, имея компетенции, возможности получать знания, эффективно решали проблемы на местах и тем самым повышали качество жизни людей в каждом селе, в каждом районе, каждом городе», – отметил председатель Палаты молодых законодателей Виктор Конопацкий.

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Екатерина PL