Джоан Роулинг: на самом деле Гарри Поттеров было два

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Британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что, помимо главного героя серии книг о юном волшебнике, был и другой Гарри Поттер. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Independent.

«Генри Поттер (или Гарри для близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте (верховном суде британских магов) в 1913-1921 годах», – сообщила Роулинг.

Она также отметила, что этот персонаж активно защищал маглов (обычных людей), за что его семью исключили из «Справочника чистокровных волшебников». По словам Роулинг, Генри выступал за то, чтобы маги оказали помощь людям во время Первой мировой войны.

Кроме того, писательница рассказала, что у неизвестного ранее Гарри Поттера был сын по имени Флимонт, который вместе с женой Юфимией дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука-тёзки. Таким образом, новый персонаж приходится уже известному читателям Гарри Поттеру прадедушкой. Дедушка же и бабушка юного волшебника (Флимонт и Юфимия), по словам Роулинг, погибли от драконьей оспы.

Не исключено, что Генри (он же Гарри) Поттер станет центральным героем приквела к серии уже выпущенных книг. Прежде в романах Роулинг он не упоминался.

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Алексей Воскобойников