Онколог-уролог: мужчины избегают обследований у врача, а потом жалеют об этом
В России в целом и в Приамурье, в частности, мужчины не слишком любят ходить по врачам. Особенно, если проблемы касаются интимной сферы. Корреспондент Амур.инфо побеседовал о раке простаты с онкологом-урологом Амурского онкодиспанера Эдуардом Сергиенко.
– Какие онкологические заболевания характерны для репродуктивной системы у мужчин?
– В мужской репродуктивной системе может развиться рак различных органов: рак предстательной железы, полового члена, яичка. Но самый часто встречающийся рак – это рак простаты. Как у нас, в России, так и во всём мире.
– А почему именно этот рак распространён среди мужчин?
– США является лидером по этому виду злокачественных новообразований. Заболевают там каждые 100 человек из 100 000. Самая низкая заболеваемость этим видом рака в Китае и Индии – 10 из 100 000 человек. Учёные связывают такое распространение рака предстательной железы с питанием людей в этих странах – употребление большого количества животных жиров и красного мяса являются фактором риска. В тех странах, в которых едят много томатов и сои, уровень заболеваемости раком простаты ниже всего.
– В Амурской области каков уровень распространения злокачественных новообразований простаты?
– В Приамурье в 2016 году были зарегистрированы 1 400 мужчин с раком различной локализации, и десяти процентам среди обратившихся был поставлен диагноз – рак предстательной железы, это 140 человек. За шесть месяцев 2017 года уже выявлены 80 человек с этим диагнозом. Год от года всё больше.
– Почему идёт увеличение? Всё больше людей заболевают или методы диагностики совершенствуются?
– В начале 90-х годов регистрировали у нас в области за год около двух десятков заболевших. Причём, как правило, в запущенном состоянии. За эти годы медицина шагнула вперед, диагностика улучшилась, урологическая служба развивалась, появился такой анализ, как исследование уровня простатспецифического антигена (PSA), – маркера рака предстательной железы, позволяющего выявить болезнь на самых ранних стадиях. Соответственно, выявляемость улучшилась. Сейчас все мужчины после 45 лет ежегодно должны сдавать анализ крови на уровень простатспецифического антигена.
– Если уровень PSA повышен, значит ли это что у пациента точно рак?
– Вовсе нет. Тут уже важно, чтобы уролог провёл осмотр. Есть разные факторы, влияющие на уровень повышения антигена в крови, поэтому только врач может грамотно прочитать анализ и сделать выводы. Окончательный диагноз ставится после биопсии предстательной железы. Кусочки ткани железы берутся из шести точек, исследуются, и только после этого можно ставить диагноз.
– Как лечат рак простаты?
– Консервативно или оперативно, по показаниям. Применяется гормонотерапия, химиотерапия, лучевое лечение, в случае операции удаляется предстательная железа вместе с лимфоузлами.
– Насколько агрессивен рак предстательной железы? Как легко он лечится?
– Рак простаты относится к неагрессивным видам рака. Даже проводились такие исследования – у очень многих мужчин старше 80 лет находили разные формы рака простаты. Проверяли возрастных мужчин, умерших от любого другого заболевания, при вскрытии брали анализ тканей простаты – 70 % оказались с раком предстательной железы. Никаких клинических проявлений при жизни или жалоб у них не было.
– Кто в группе риска?
– Все мужчины в возрасте за 45-50 лет. Хотя, конечно, пациенты с раком простаты в большинстве своём – это мужчины ближе к 70 годам.
– Влияют ли на возникновение заболевания наши привычки – курение, сидячий образ жизни?
– Курение не влияет на этот вид рака. А вот то, что влияет, так это всевозможные воспалительные заболевания: инфекции, передаваемые половым путём, чаще всего трихомониаз, простатиты. А простатит как раз и связан с сидячим образом жизни.
– То есть мужчина с простатитом, а сейчас простатит практически поголовно у мужчин за сорок, должен волноваться за своё здоровье?
– Очень должен волноваться, так как простата – это второе сердце мужчины. Сначала простатит даёт осложнение на половую функцию, а затем воспаление продолжает развиваться и может перерасти в онкологию.
– А что же им делать?
– Если есть хоть какие-то жалобы, абсолютно любые – связанные с болью, нарушением мочеиспускания, с репродуктивной функцией – сразу же обращаться к урологу. Уролог уже будет разбираться и направлять на необходимые обследования.
– На какие симптомы мужчинам стоит обратить внимание? Когда можно заподозрить рак простаты?
– Если после 40 лет появляются постоянные ни с чем другим не связанные боли в промежности, внизу живота, нарушения мочеиспускания, примесь крови в семенной жидкости или в моче – это те симптомы, которые категорически нельзя игнорировать. К врачу обязательно!
– Каков порядок оказания помощи? Нужно идти в поликлинику к урологу?
– Да, сдавать анализы мочи и крови. Уролог проведёт пальцевое исследование простаты – это самое главное исследование.
– Это как раз тот анализ, который так не любят делать все мужчины…
– Да, к сожалению, это и является тем фактором, который отбивает охоту идти к врачу, а потом уже бывает слишком поздно. Очень распространённая история у наших мужчин – откладывают поход к врачу до последнего.
– Анализ на онкомаркер PSA можно пройти везде?
– Да, практически везде. По направлению врача его можно сделать бесплатно в поликлинике, за деньги – в любой лаборатории. Если норма в анализе превышена – есть повод пойти к врачу.
– Как вы считаете, рак простаты – это приговор?
– Когда мы обнаруживаем рак простаты на ранних стадиях, то проводим необходимое лечение, операцию и наши пациенты потом десятки лет нормально живут, приходя к нам время от времени на проверки. У нас много таких. В Амурской области пациенты с 1 и 2 стадией рака простаты живут в 100 % случаев дольше пяти лет после постановки диагноза.
– Есть ли шансы сохранить потенцию мужчине после лечения?
– 50 на 50. В молодом возрасте – до 60 лет – мы стараемся сохранить мужчинам потенцию, проводя нервосберегающую операцию, по возможности.
– Идёт ли речь о нормальной жизни после перенесённого заболевания?
– У нас очень много тех, кто, пролечившись, вполне нормально живет и даже работает. Не забывайте, мы говорим о возрасте 60 и старше.
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