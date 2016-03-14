Сергей Труш ответит на вопросы в прямом эфире Амур.life

Депутат амурского законодательного собрания ответит на вопросы зрителей. 23 июня на сайте Амур.life второй раз пройдёт прямой эфир. В гостях у редакции – Сергей Труш, член партии ЛДПР и дизайнер.

Свои вопросы зрители и читатели могут присылать уже сейчас. Их можно задать в профилях «Альфа-канала» и «Амур.инфо» в Инстаграме, а также на портале Амур.life и под этой новостью. На них Сергей Труш ответит в прямом эфире.

Старт эфира – 23 июня в 19:00. Прямые трансляции будут идти в профилях в Инстаграме и на сайте Амур.life.

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#жизнь #СМИ

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Екатерина PL