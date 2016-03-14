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Сергей Труш ответит на вопросы в прямом эфире Амур.life

Сергей Труш ответит на вопросы в прямом эфире Амур.life

Депутат амурского законодательного собрания ответит на вопросы зрителей. 23 июня на сайте Амур.life второй раз пройдёт прямой эфир. В гостях у редакции – Сергей Труш, член партии ЛДПР и дизайнер.

Свои вопросы зрители и читатели могут присылать уже сейчас. Их можно задать в профилях «Альфа-канала» и «Амур.инфо» в Инстаграме, а также на портале Амур.life и под этой новостью. На них Сергей Труш ответит в прямом эфире.

Старт эфира – 23 июня в 19:00. Прямые трансляции будут идти в профилях в Инстаграме и на сайте Амур.life.

Просмотров всего: 551

#жизнь #СМИ

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Комментарии
Показать все (72) Обсудить на форуме
  • человек

    человек
    3 часа назад

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    3 часа назад

    Да божемой,зачем этот невнятный амурлайф,если Сергий и тут неплохо отбрехивается постоянно. Лучше б побрился.

  • John Galt

    John Galt
    3 часа назад

    Вопрос один мучает. Кто его выбирал? Как он там оказался?

  • человек

    человек
    2 часа назад

    Коробка с карандашами

    Да божемой,зачем этот невнятный амурлайф,если Сергий и тут неплохо отбрехивается постоянно. Лучше б побрился.



    Пиар лишним не бывает )))))

  • specc

    specc
    2 часа назад

    John Galt

    Вопрос один мучает. Кто его выбирал? Как он там оказался?



    на самом деле это неважно, ведь главное - это результат работы. Простое сравнение "избранного" абрамова и назначенного труша показывает равный результат.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Интересно будет посмотреть на новые технологии и провокации от членов правящей партии)))

    Которых, кстати не выбирали. Но результат виден))) самые высокие тарифы на жкх, в первой десятке по РФ, также по оплате за детсад и прочее...

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Ну пусть пробует,а через год расскажет что получилось?! Козлова тоже кто выбирал?-это демократия по русски/ И деньги-гы"освоили" и кого надо поставили,впрочем ничего нового.

  • maxcom

    maxcom
    2 часа назад

    specc

    равный результат



    Не... избранный с наркоторговлей боролся (пьяным - потому что страшно, ОПГ как-никак)... а этот, назначенный, з/п медиков озаботился и что-то по минлесхозу собирает. Не тот масштаб.

  • человек

    человек
    1 час назад

    vertex

    Интересно будет посмотреть на новые технологии и провокации от членов правящей партии)))

    Которых, кстати не выбирали. Но результат виден))) самые высокие тарифы на жкх, в первой десятке по РФ, также по оплате за детсад и прочее...



    Какие там провокации, Вы серьёзно, кому и какую угрозу он представляет. Просто шоу, жаль не будет времени написать ему в прямом эфире, но думаю и без моего вопроса будет феерично.

    Зы: в записе посмотрю обязательно ))

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    Кто его выбирал?



    Я за него голосовала. Не за Абрамовых, которых не знаю,

    не за ЛДПР в целом, а лично за Сергея.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    John Galt

    Вопрос один мучает. Кто его выбирал? Как он там оказался?



    мне лично он сообщил что народ его выбрал, так он там и оказался.



  • vertex

    vertex
    1 час назад

    человек

    vertex

    Интересно будет посмотреть на новые технологии и провокации от членов правящей партии)))

    Которых, кстати не выбирали. Но результат виден))) самые высокие тарифы на жкх, в первой десятке по РФ, также по оплате за детсад и прочее...



    Какие там провокации, Вы серьёзно, кому и какую угрозу он представляет. Просто шоу, жаль не будет времени написать ему в прямом эфире, но думаю и без моего вопроса будет феерично.



    Ну просто судя по форуму, за ним толпы фанатов от ведра по всем веткам скачат , начиная из Благовещенска, Белогорска, Свободного и прочих.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    человек

    vertex

    Интересно будет посмотреть на новые технологии и провокации от членов правящей партии)))

    Которых, кстати не выбирали. Но результат виден))) самые высокие тарифы на жкх, в первой десятке по РФ, также по оплате за детсад и прочее...



    Какие там провокации, Вы серьёзно, кому и какую угрозу он представляет. Просто шоу, жаль не будет времени написать ему в прямом эфире, но думаю и без моего вопроса будет феерично.

    Зы: в записе посмотрю обязательно ))



    Думаете зеленкой обольют или яйцом кинут?

  • Клава

    Клава
    1 час назад

    Сергей, меня до сих пор мучает вопрос: ПОЧЕМУ ДЕПУТАТ ЛДПР, к тому же председатель комитета Заксобрания по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Ольга Петайчук ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛОГОРСКЕ ШКОЛЫ??? Это ее «жирует Белогорск»...говорит о полной НЕНАВИСТИ к Белогорску! Почему ЛДПР ненавидит Белогорск?

  • человек

    человек
    1 час назад

    vertex

    человек

    vertex

    Интересно будет посмотреть на новые технологии и провокации от членов правящей партии)))

    Которых, кстати не выбирали. Но результат виден))) самые высокие тарифы на жкх, в первой десятке по РФ, также по оплате за детсад и прочее...



    Какие там провокации, Вы серьёзно, кому и какую угрозу он представляет. Просто шоу, жаль не будет времени написать ему в прямом эфире, но думаю и без моего вопроса будет феерично.



    Ну просто судя по форуму, за ним толпы фанатов от ведра по всем веткам скачат , начиная из Благовещенска, Белогорска, Свободного и прочих.



    От какого едра Вы о чём, народ веселится не более )))))))))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Этот народ, простые амурчане давно уже вычислили и заседает он при администрациях на хорошем окладе)))

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    vertex

    Этот народ, простые амурчане давно уже вычислили и заседает он при администрациях на хорошем окладе)))



    поделись сведениями...или логика такая, все кто не с трушем - из едра?

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    Shift

    vertex

    Этот народ, простые амурчане давно уже вычислили и заседает он при администрациях на хорошем окладе)))



    поделись сведениями...или логика такая, все кто не с трушем - из едра?



    да, из едра и долбанные анонимы

    кроме микея и вертекса - они не анонимы!

  • человек

    человек
    1 час назад

    vertex

    Этот народ, простые амурчане давно уже вычислили и заседает он при администрациях на хорошем окладе)))



  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Ну прям молодой К. Маркс.:)

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    сибирячка

    Shift

    vertex

    Этот народ, простые амурчане давно уже вычислили и заседает он при администрациях на хорошем окладе)))



    поделись сведениями...или логика такая, все кто не с трушем - из едра?



    да, из едра и долбанные анонимы

    кроме микея и вертекса - они не анонимы!



    сколько нас тут из едра, простигосподи. разорится наша администрация на окладах то наших.

    и не анонимы, а "онанимы" - не портьте цитату.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Shift

    vertex

    Этот народ, простые амурчане давно уже вычислили и заседает он при администрациях на хорошем окладе)))



    поделись сведениями...или логика такая, все кто не с трушем - из едра?



    Да просто еще имеются простые граждане не из едра, но которые Труша не переваривают, ну это личностное наверное, может он кого и обозвал менеджером и на эти слова закусило. Столько недоброжелателей у него появилось , мне так вообще параллельно и на Труша с Мелюковым и прочими, чему там завидуют и бегают за ним по всем веткам тогда, непонятно.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    vertex

    Shift

    vertex

    Этот народ, простые амурчане давно уже вычислили и заседает он при администрациях на хорошем окладе)))



    поделись сведениями...или логика такая, все кто не с трушем - из едра?



    Да просто еще имеются простые граждане не из едра, но которые Труша не переваривают, ну это личностное наверное, может он кого и обозвал менеджером и на эти слова закусило.



    кароч, нет у тебя ни чего, пустая болтовня...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Ну и толку с этой болтовни. Кому это надо? Народу нужны дела, а не болтовня.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    сибирячка

    Shift

    vertex

    Этот народ, простые амурчане давно уже вычислили и заседает он при администрациях на хорошем окладе)))



    поделись сведениями...или логика такая, все кто не с трушем - из едра?



    да, из едра и долбанные анонимы

    кроме микея и вертекса - они не анонимы!



    повезло же с именами..

  • Baska

    Baska
    48 минут назад

    Мики давно не было в эфире ксати, Сергей Т. наверное пароль от Мики забыл

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    47 минут назад

    Туж2

    Ну прям молодой К. Маркс.:)



    это всё профессионализм Игоря Павлова!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    45 минут назад

    человек

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.



    Ага, я плохо жару переношу, а это в Музее краеведческом, выставку работ Олега Семенец развешивать помогал. Там, под потолком, тепло. Так что уставший, да, и вспотевший.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    44 минуты назад

    Хотя стоп. Я более не отвечаю, а вопросы пишите, все ответы в эфире, а тут затравочка :)

  • dance

    dance
    43 минуты назад

    сибирячка

    Shift

    vertex

    Этот народ, простые амурчане давно уже вычислили и заседает он при администрациях на хорошем окладе)))



    поделись сведениями...или логика такая, все кто не с трушем - из едра?



    да, из едра и долбанные анонимы

    кроме микея и вертекса - они не анонимы!



    онанимы - так по-трушевски правильно.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    42 минуты назад

    ольга лебедева

    Ну и толку с этой болтовни. Кому это надо? Народу нужны дела, а не болтовня.



    Это Бодряка имеете в виду? Тот наработает: как какую хрень придумает ради рейтинга: то про старост, то про единую квитанцию на ЖКХ, то еще какую ахинею... у Труша хоть иногда светлые мысли проскакивают - меньше бы демагогии только.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    42 минуты назад

    dance

    сибирячка

    Shift

    vertex

    Этот народ, простые амурчане давно уже вычислили и заседает он при администрациях на хорошем окладе)))



    поделись сведениями...или логика такая, все кто не с трушем - из едра?



    да, из едра и долбанные анонимы

    кроме микея и вертекса - они не анонимы!



    онанимы - так по-трушевски правильно.



    всё верно, онанимы, да. Очень характеризует их сетевое предназначение.

  • dance

    dance
    41 минута назад

    Сергей Труш

    человек

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.



    Ага, я плохо жару переношу, а это в Музее краеведческом, выставку работ Олега Семенец развешивать помогал. Там, под потолком, тепло. Так что уставший, да, и вспотевший.



    Фамилия Семенец склоняется. Ох, неуч...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    41 минута назад

    dance

    Сергей Труш

    человек

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.



    Ага, я плохо жару переношу, а это в Музее краеведческом, выставку работ Олега Семенец развешивать помогал. Там, под потолком, тепло. Так что уставший, да, и вспотевший.



    Фамилия Семенец склоняется. Ох, неуч...



    Спросишь у носителя фамилии, хорошо? позорница.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    39 минут назад

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    39 минут назад

    ...Сергей, как там И.Павлов? чо молчит? скорбит?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    38 минут назад

    михалыч 2015

    ...Сергей, как там И.Павлов? чо молчит? скорбит?



    В ФБ активен.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    38 минут назад

    John Galt

    Вопрос один мучает. Кто его выбирал? Как он там оказался?



    Ответ в эфире, спасибо за вопрос.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    34 минуты назад

    V.M.



    Кто его выбирал?



    Я за него голосовала. Не за Абрамовых, которых не знаю,

    не за ЛДПР в целом, а лично за Сергея.



    А вам и семье отдельное спасибо! Работу веду, планомерно, не всё сразу, но веду. Есть вопросы, которые прежде должны подвергнутся проверке, необходимы ответы, а потом уже предъявлять претензии. На фракциях, при встречах с теми или иными инициаторами нововведений вопросы задаю тоже. На сессии ожидается выступление А.А. Козлова, вопросы будут заданы. Они имеются и по результатам отчёта, и по ходу выдвигаемых инициатив, поскольку у меня есть определённые подозрения на предмет неисключения манипуляций и концентрации некоторых рычагов давления и попустительства.

  • dance

    dance
    32 минуты назад

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    человек

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.



    Ага, я плохо жару переношу, а это в Музее краеведческом, выставку работ Олега Семенец развешивать помогал. Там, под потолком, тепло. Так что уставший, да, и вспотевший.



    Фамилия Семенец склоняется. Ох, неуч...



    Спросишь у носителя фамилии, хорошо? позорница.



    Немного грамматики.

    Первое, что нужно помнить: вопреки распространенному заблуждению, пол носителя фамилии далеко не всегда влияет на склоняемость/несклоняемость. Еще реже на это влияет происхождение фамилии. В первую очередь имеет значение, на какой звук оканчивается фамилия – согласный или гласный.

    3. Сразу опишем несколько групп несклоняемых фамилий. В современном русском литературном языке не склоняются русские фамилии, оканчивающиеся на -ых, -их (типаЧерных, Долгих), а также все фамилии, оканчивающиеся на гласные е, и, о, у, ы, э, ю.

    Примеры: тетради Ирины Черных, Лидии Мейе, Романа Грымау; диплом выдан Виктору Долгих, Андрею Гретри, Николаю Штаненко, Майе Ли; встреча с Николаем Кручёных и Александром Минадзе.

    Примечание. В разговорной речи и в языке художественной литературы, отражающем устную речь, считается допустимым склонение мужских фамилий на -ых, -их (в сценарии Черныха, встреча с Рыжихом), а также склонение фамилий украинского происхождения на-ко, -енко по склонению существительных женского рода на -а: пойти к Семашке, в гостях у Устименки. Отметим, что украинские фамилии такого типа последовательно склонялись в художественной литературе XIX века (у Шевченки; исповедь Наливайки; стихотворение, посвященное Родзянке).

    4. Если фамилия оканчивается на согласный (кроме фамилий на -ых, -их, о которых говорилось выше), то здесь – и только здесь! – имеет значение пол носителя фамилии. Все мужские фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются – это закон русской грамматики. Все женские фамилии, оканчивающиеся на согласный, не склоняются. При этом языковое происхождение фамилии не имеет значения. Склоняются в том числе и мужские фамилии, совпадающие с нарицательными существительными.

    Остальное по ссылке

  • vertex

    vertex
    31 минута назад

    Интересно какие вопросы будут заданы и самое главное какие ответы и результат с данного.

  • dance

    dance
    27 минут назад

    vertex

    Интересно какие вопросы будут заданы и самое главное какие ответы и результат с данного.



    Да вопросы не имеют особого значения. Главное, чтоб не было ответов "пшел вон!", "борщ вари!" и остальных типично трушевских ответов.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    26 минут назад

    dance

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    человек

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.



    Ага, я плохо жару переношу, а это в Музее краеведческом, выставку работ Олега Семенец развешивать помогал. Там, под потолком, тепло. Так что уставший, да, и вспотевший.



    Фамилия Семенец склоняется. Ох, неуч...



    Спросишь у носителя фамилии, хорошо? позорница.



    Немного грамматики.

    Первое, что нужно помнить: вопреки распространенному заблуждению, пол носителя фамилии далеко не всегда влияет на склоняемость/несклоняемость. Еще реже на это влияет происхождение фамилии. В первую очередь имеет значение, на какой звук оканчивается фамилия – согласный или гласный.

    3. Сразу опишем несколько групп несклоняемых фамилий. В современном русском литературном языке не склоняются русские фамилии, оканчивающиеся на -ых, -их (типаЧерных, Долгих), а также все фамилии, оканчивающиеся на гласные е, и, о, у, ы, э, ю.

    Примеры: тетради Ирины Черных, Лидии Мейе, Романа Грымау; диплом выдан Виктору Долгих, Андрею Гретри, Николаю Штаненко, Майе Ли; встреча с Николаем Кручёных и Александром Минадзе.

    Примечание. В разговорной речи и в языке художественной литературы, отражающем устную речь, считается допустимым склонение мужских фамилий на -ых, -их (в сценарии Черныха, встреча с Рыжихом), а также склонение фамилий украинского происхождения на-ко, -енко по склонению существительных женского рода на -а: пойти к Семашке, в гостях у Устименки. Отметим, что украинские фамилии такого типа последовательно склонялись в художественной литературе XIX века (у Шевченки; исповедь Наливайки; стихотворение, посвященное Родзянке).

    4. Если фамилия оканчивается на согласный (кроме фамилий на -ых, -их, о которых говорилось выше), то здесь – и только здесь! – имеет значение пол носителя фамилии. Все мужские фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются – это закон русской грамматики. Все женские фамилии, оканчивающиеся на согласный, не склоняются. При этом языковое происхождение фамилии не имеет значения. Склоняются в том числе и мужские фамилии, совпадающие с нарицательными существительными.

    Остальное по ссылке



    читаем афишу, спрашиваем у носителя фамилии, к слову, полувер или полувер? Удивительным образом, но правила переписываются.

  • Хмык

    Хмык
    21 минута назад

    Сергей Труш





    На фракциях, при встречах с теми или иными инициаторами нововведений вопросы задаю тоже.



    Ага. Больше вопросов на фрИкциях. Тебе уже ответили откуда деньги берутся?



  • dance

    dance
    20 минут назад

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    человек

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.



    Ага, я плохо жару переношу, а это в Музее краеведческом, выставку работ Олега Семенец развешивать помогал. Там, под потолком, тепло. Так что уставший, да, и вспотевший.



    Фамилия Семенец склоняется. Ох, неуч...



    Спросишь у носителя фамилии, хорошо? позорница.



    Немного грамматики.

    Первое, что нужно помнить: вопреки распространенному заблуждению, пол носителя фамилии далеко не всегда влияет на склоняемость/несклоняемость. Еще реже на это влияет происхождение фамилии. В первую очередь имеет значение, на какой звук оканчивается фамилия – согласный или гласный.

    3. Сразу опишем несколько групп несклоняемых фамилий. В современном русском литературном языке не склоняются русские фамилии, оканчивающиеся на -ых, -их (типаЧерных, Долгих), а также все фамилии, оканчивающиеся на гласные е, и, о, у, ы, э, ю.

    Примеры: тетради Ирины Черных, Лидии Мейе, Романа Грымау; диплом выдан Виктору Долгих, Андрею Гретри, Николаю Штаненко, Майе Ли; встреча с Николаем Кручёных и Александром Минадзе.

    Примечание. В разговорной речи и в языке художественной литературы, отражающем устную речь, считается допустимым склонение мужских фамилий на -ых, -их (в сценарии Черныха, встреча с Рыжихом), а также склонение фамилий украинского происхождения на-ко, -енко по склонению существительных женского рода на -а: пойти к Семашке, в гостях у Устименки. Отметим, что украинские фамилии такого типа последовательно склонялись в художественной литературе XIX века (у Шевченки; исповедь Наливайки; стихотворение, посвященное Родзянке).

    4. Если фамилия оканчивается на согласный (кроме фамилий на -ых, -их, о которых говорилось выше), то здесь – и только здесь! – имеет значение пол носителя фамилии. Все мужские фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются – это закон русской грамматики. Все женские фамилии, оканчивающиеся на согласный, не склоняются. При этом языковое происхождение фамилии не имеет значения. Склоняются в том числе и мужские фамилии, совпадающие с нарицательными существительными.

    Остальное по ссылке



    читаем афишу, спрашиваем у носителя фамилии, к слову, полувер или полувер? Удивительным образом, но правила переписываются.



    Правильно пуловер.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    19 минут назад

    vertex завидуют и бегают за ним по всем веткам тогда, непонятно.


    Какбэээ куда там бегать, если это новость не про зоо в топе (территория КХ), то там точно Сергей куражится. Не возможно не нарваться))

  • vertex

    vertex
    17 минут назад

    ЛайКа

    vertex завидуют и бегают за ним по всем веткам тогда, непонятно.


    Какбэээ куда там бегать, если это новость не про зоо в топе (это территория КХ), то там точно Сергей куражится. Не возможно не нарваться))



    Да Вы гурман)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    16 минут назад

    vertex

    Да Вы гурман)))



    В смысле?



  • vertex

    vertex
    15 минут назад

    ЛайКа

    vertex

    Да Вы гурман)))



    В смысле?



    Находите то, куда можно нарваться. Труш, вроде не везде, как мне кажется. На футболе его точно нет)))

  • Myxira

    Myxira
    14 минут назад

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    человек

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.



    Ага, я плохо жару переношу, а это в Музее краеведческом, выставку работ Олега Семенец развешивать помогал. Там, под потолком, тепло. Так что уставший, да, и вспотевший.



    Фамилия Семенец склоняется. Ох, неуч...



    Спросишь у носителя фамилии, хорошо? позорница.



    Внимание, вопрос: должен ли депутат соблюдать общепринятые правила общения, соответствовать культурно, морально и этически, а так же уровнем образованности, грамотности занимаемой должности, служить примером своим (и не своим) избирателям, поддерживать общепринятые нормы поведения в обществе, демонстрировать воспитанность, не допускать хамского, хабальского обращения по отношению к кому бы то ни было?

  • Геральт

    Геральт
    14 минут назад

    dance

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    человек

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.



    Ага, я плохо жару переношу, а это в Музее краеведческом, выставку работ Олега Семенец развешивать помогал. Там, под потолком, тепло. Так что уставший, да, и вспотевший.



    Фамилия Семенец склоняется. Ох, неуч...



    Спросишь у носителя фамилии, хорошо? позорница.



    Немного грамматики.

    Первое, что нужно помнить: вопреки распространенному заблуждению, пол носителя фамилии далеко не всегда влияет на склоняемость/несклоняемость. Еще реже на это влияет происхождение фамилии. В первую очередь имеет значение, на какой звук оканчивается фамилия – согласный или гласный.

    3. Сразу опишем несколько групп несклоняемых фамилий. В современном русском литературном языке не склоняются русские фамилии, оканчивающиеся на -ых, -их (типаЧерных, Долгих), а также все фамилии, оканчивающиеся на гласные е, и, о, у, ы, э, ю.

    Примеры: тетради Ирины Черных, Лидии Мейе, Романа Грымау; диплом выдан Виктору Долгих, Андрею Гретри, Николаю Штаненко, Майе Ли; встреча с Николаем Кручёных и Александром Минадзе.

    Примечание. В разговорной речи и в языке художественной литературы, отражающем устную речь, считается допустимым склонение мужских фамилий на -ых, -их (в сценарии Черныха, встреча с Рыжихом), а также склонение фамилий украинского происхождения на-ко, -енко по склонению существительных женского рода на -а: пойти к Семашке, в гостях у Устименки. Отметим, что украинские фамилии такого типа последовательно склонялись в художественной литературе XIX века (у Шевченки; исповедь Наливайки; стихотворение, посвященное Родзянке).

    4. Если фамилия оканчивается на согласный (кроме фамилий на -ых, -их, о которых говорилось выше), то здесь – и только здесь! – имеет значение пол носителя фамилии. Все мужские фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются – это закон русской грамматики. Все женские фамилии, оканчивающиеся на согласный, не склоняются. При этом языковое происхождение фамилии не имеет значения. Склоняются в том числе и мужские фамилии, совпадающие с нарицательными существительными.

    Остальное по ссылке



    читаем афишу, спрашиваем у носителя фамилии, к слову, полувер или полувер? Удивительным образом, но правила переписываются.



    Правильно пуловер.





  • человек

    человек
    14 минут назад

    Труш молодец, пока держится ни кого не послал борщ варить, не ублюдком, не скотиной тупой. Успокоительное ведать принЯл, до конца эфира думаю выдержит. Ну а потом

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    14 минут назад

    dance

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    человек

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.



    Ага, я плохо жару переношу, а это в Музее краеведческом, выставку работ Олега Семенец развешивать помогал. Там, под потолком, тепло. Так что уставший, да, и вспотевший.



    Фамилия Семенец склоняется. Ох, неуч...



    Спросишь у носителя фамилии, хорошо? позорница.



    Немного грамматики.

    Первое, что нужно помнить: вопреки распространенному заблуждению, пол носителя фамилии далеко не всегда влияет на склоняемость/несклоняемость. Еще реже на это влияет происхождение фамилии. В первую очередь имеет значение, на какой звук оканчивается фамилия – согласный или гласный.

    3. Сразу опишем несколько групп несклоняемых фамилий. В современном русском литературном языке не склоняются русские фамилии, оканчивающиеся на -ых, -их (типаЧерных, Долгих), а также все фамилии, оканчивающиеся на гласные е, и, о, у, ы, э, ю.

    Примеры: тетради Ирины Черных, Лидии Мейе, Романа Грымау; диплом выдан Виктору Долгих, Андрею Гретри, Николаю Штаненко, Майе Ли; встреча с Николаем Кручёных и Александром Минадзе.

    Примечание. В разговорной речи и в языке художественной литературы, отражающем устную речь, считается допустимым склонение мужских фамилий на -ых, -их (в сценарии Черныха, встреча с Рыжихом), а также склонение фамилий украинского происхождения на-ко, -енко по склонению существительных женского рода на -а: пойти к Семашке, в гостях у Устименки. Отметим, что украинские фамилии такого типа последовательно склонялись в художественной литературе XIX века (у Шевченки; исповедь Наливайки; стихотворение, посвященное Родзянке).

    4. Если фамилия оканчивается на согласный (кроме фамилий на -ых, -их, о которых говорилось выше), то здесь – и только здесь! – имеет значение пол носителя фамилии. Все мужские фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются – это закон русской грамматики. Все женские фамилии, оканчивающиеся на согласный, не склоняются. При этом языковое происхождение фамилии не имеет значения. Склоняются в том числе и мужские фамилии, совпадающие с нарицательными существительными.

    Остальное по ссылке



    читаем афишу, спрашиваем у носителя фамилии, к слову, полувер или полувер? Удивительным образом, но правила переписываются.



    Правильно пуловер.



    давно?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    13 минут назад

    человек

    Труш молодец, пока держится ни кого не послал борщ варить, не ублюдком, не скотиной тупой. Успокоительное ведать принЯл, до конца эфира думаю выдержит. Ну а потом



    скотина тупая, пшол вон варить борщ!

  • Shift

    Shift
    13 минут назад

    вот типа таких,и будут ответы в прямом эфире...

    ну кроме тех. которые сейчас репетирует...

  • Myxira

    Myxira
    13 минут назад

    Сергей Труш

    читаем афишу, спрашиваем у носителя фамилии, к слову, полувер или полувер? Удивительным образом, но правила переписываются.




    пулОвер

  • Shift

    Shift
    12 минут назад

    Сергей Труш

    человек

    Труш молодец, пока держится ни кого не послал борщ варить, не ублюдком, не скотиной тупой. Успокоительное ведать принЯл, до конца эфира думаю выдержит. Ну а потом



    скотина тупая, пшол вон варить борщ!



    не выдержал Серега...слился, позорник (с)..

  • человек

    человек
    11 минут назад

    Сергей Труш

    человек

    Труш молодец, пока держится ни кого не послал борщ варить, не ублюдком, не скотиной тупой. Успокоительное ведать принЯл, до конца эфира думаю выдержит. Ну а потом



    скотина тупая, пшол вон варить борщ!



    Ха,ха,Ха не выдержал , в эфире смогёшь выдать ?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 минут назад

    Myxira

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    человек

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.



    Ага, я плохо жару переношу, а это в Музее краеведческом, выставку работ Олега Семенец развешивать помогал. Там, под потолком, тепло. Так что уставший, да, и вспотевший.



    Фамилия Семенец склоняется. Ох, неуч...



    Спросишь у носителя фамилии, хорошо? позорница.



    Внимание, вопрос: должен ли депутат соблюдать общепринятые правила общения, соответствовать культурно, морально и этически, а так же уровнем образованности, грамотности занимаемой должности, служить примером своим (и не своим) избирателям, поддерживать общепринятые нормы поведения в обществе, демонстрировать воспитанность, не допускать хамского, хабальского обращения по отношению к кому бы то ни было?



    я думаю, что вопрос зафиксирован редакторами, и ответ будет дан в эфире.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 минут назад

    Shift

    Сергей Труш

    человек

    Труш молодец, пока держится ни кого не послал борщ варить, не ублюдком, не скотиной тупой. Успокоительное ведать принЯл, до конца эфира думаю выдержит. Ну а потом



    скотина тупая, пшол вон варить борщ!



    не выдержал Серега...слился, позорник (с)..



    пшол вон, троль!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 минут назад

    человек

    Сергей Труш

    человек

    Труш молодец, пока держится ни кого не послал борщ варить, не ублюдком, не скотиной тупой. Успокоительное ведать принЯл, до конца эфира думаю выдержит. Ну а потом



    скотина тупая, пшол вон варить борщ!



    Ха,ха,Ха не выдержал , в эфире смогёшь выдать ?



    Ты то куда лезешь, а?

  • Myxira

    Myxira
    9 минут назад

    Так ответ уже здесь, на странице - чуть выше

  • ЛайКа

    ЛайКа
    9 минут назад

    vertex

    Находите то, куда можно нарваться. Труш, вроде не везде, как мне кажется. На футболе его точно нет)))



    В точку! Ага, я тоже не видела))



  • dance

    dance
    9 минут назад

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    dance

    Сергей Труш

    человек

    А зачем две фото в новости ? На первой депутат какой то уставший, вспотевший, взгляд затуманенный.



    Ага, я плохо жару переношу, а это в Музее краеведческом, выставку работ Олега Семенец развешивать помогал. Там, под потолком, тепло. Так что уставший, да, и вспотевший.



    Фамилия Семенец склоняется. Ох, неуч...



    Спросишь у носителя фамилии, хорошо? позорница.



    Немного грамматики.

    Первое, что нужно помнить: вопреки распространенному заблуждению, пол носителя фамилии далеко не всегда влияет на склоняемость/несклоняемость. Еще реже на это влияет происхождение фамилии. В первую очередь имеет значение, на какой звук оканчивается фамилия – согласный или гласный.

    3. Сразу опишем несколько групп несклоняемых фамилий. В современном русском литературном языке не склоняются русские фамилии, оканчивающиеся на -ых, -их (типаЧерных, Долгих), а также все фамилии, оканчивающиеся на гласные е, и, о, у, ы, э, ю.

    Примеры: тетради Ирины Черных, Лидии Мейе, Романа Грымау; диплом выдан Виктору Долгих, Андрею Гретри, Николаю Штаненко, Майе Ли; встреча с Николаем Кручёных и Александром Минадзе.

    Примечание. В разговорной речи и в языке художественной литературы, отражающем устную речь, считается допустимым склонение мужских фамилий на -ых, -их (в сценарии Черныха, встреча с Рыжихом), а также склонение фамилий украинского происхождения на-ко, -енко по склонению существительных женского рода на -а: пойти к Семашке, в гостях у Устименки. Отметим, что украинские фамилии такого типа последовательно склонялись в художественной литературе XIX века (у Шевченки; исповедь Наливайки; стихотворение, посвященное Родзянке).

    4. Если фамилия оканчивается на согласный (кроме фамилий на -ых, -их, о которых говорилось выше), то здесь – и только здесь! – имеет значение пол носителя фамилии. Все мужские фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются – это закон русской грамматики. Все женские фамилии, оканчивающиеся на согласный, не склоняются. При этом языковое происхождение фамилии не имеет значения. Склоняются в том числе и мужские фамилии, совпадающие с нарицательными существительными.

    Остальное по ссылке



    читаем афишу, спрашиваем у носителя фамилии, к слову, полувер или полувер? Удивительным образом, но правила переписываются.



    Правильно пуловер.



    давно?



    Всегда было. Ну, у альтернативно одаренных товарищей твой вариант используется.

  • человек

    человек
    8 минут назад

    Сергей Труш

    человек

    Сергей Труш

    человек

    Труш молодец, пока держится ни кого не послал борщ варить, не ублюдком, не скотиной тупой. Успокоительное ведать принЯл, до конца эфира думаю выдержит. Ну а потом



    скотина тупая, пшол вон варить борщ!



    Ха,ха,Ха не выдержал , в эфире смогёшь выдать ?



    Ты то куда лезешь, а?



    СЛАБАК. все цитаты СТАРЫЕ. .

  • Хмык

    Хмык
    6 минут назад

    ЛайКа

    vertex

    Находите то, куда можно нарваться. Труш, вроде не везде, как мне кажется. На футболе его точно нет)))



    В точку! Ага, я тоже не видела))



    Труш, он человек-невидимка. Призрак. Его нигде нет. Только в интернете.



    И собственных мыслей у него нет, и реальных дел. Только портянки и ролики на форуме.



  • dance

    dance
    6 минут назад

    человек

    Сергей Труш

    человек

    Сергей Труш

    человек

    Труш молодец, пока держится ни кого не послал борщ варить, не ублюдком, не скотиной тупой. Успокоительное ведать принЯл, до конца эфира думаю выдержит. Ну а потом



    скотина тупая, пшол вон варить борщ!



    Ха,ха,Ха не выдержал , в эфире смогёшь выдать ?



    Ты то куда лезешь, а?



    СЛАБАК. все цитаты СТАРЫЕ. .



    Ну не выучил больше ничего. Понять и простить (с)

  • Хмык

    Хмык
    5 минут назад

    dance

    человек

    Сергей Труш

    человек

    Сергей Труш

    человек

    Труш молодец, пока держится ни кого не послал борщ варить, не ублюдком, не скотиной тупой. Успокоительное ведать принЯл, до конца эфира думаю выдержит. Ну а потом



    скотина тупая, пшол вон варить борщ!



    Ха,ха,Ха не выдержал , в эфире смогёшь выдать ?



    Ты то куда лезешь, а?



    СЛАБАК. все цитаты СТАРЫЕ. .



    Ну не выучил больше ничего. Понять и простить (с)



    Выпороть, понять и простить.



  • архивная

    архивная
    3 минуты назад

    У меня вопрос,почему с 1 июля 2017 года,при оплате квитанций ЖКХ наличными в сберкассе будут брать процент за оплату,на основании чего,вообще то я думаю у людей много вопросов,а вышеписавшие форумовчане,думаю хорошо живут,раз нет вопросов.Что будут делать с Золотой милей и когда?Сколько инвестиций поступило во вновь созданный фонд Амурской области,на развитие чего?

  • человек

    человек
    1 минута назад

    ВНИМАНИЕ ВОПРОС. На форуме неоднократно замечено, что Сергей Александрович сексуально домогается как к женщинам так и к мужчинам. Как вы господин депутат считаете допустимо ли это ?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 минута назад

    архивная

    У меня вопрос,почему с 1 июля 2017 года,при оплате квитанций ЖКХ наличными в сберкассе будут брать процент за оплату,на основании чего,вообще то я думаю у людей много вопросов,а вышеписавшие форумовчане,думаю хорошо живут,раз нет вопросов.Что будут делать с Золотой милей и когда?Сколько инвестиций поступило во вновь созданный фонд Амурской области,на развитие чего?



    вот эти вопросы я, пожалуй, переадресую губернатору на сессии 26-го июня и министру ЖКХ.

  • сибирячка

    сибирячка
    16 секунд назад

    полувер или полувер

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