Чтобы лобстеры не страдали, ресторанам в Италии запретили держать их на льду: обзор прессы

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Куда сбежал директор компании с деньгами работников, взятыми в кредит; как платить меньше налогов; в какой комплектации АвтоВАЗ будет выпускать кроссовер; почему подорожал отдых в Приморье – об этом в обзоре прессы рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

С чего начинается обзор? А начинается он с «Российской газеты», в которой раскрывается секрет, как платить меньше налогов, но при этом спать спокойно. «Прямо скажу, прочитав статью, сделал вывод, что все равно от налогов увильнуть не удастся, так что выбирайте сами: спать или не спать», – советует Павел Андреевич.

Еще здесь о том, что во Франции пытались ограбить Сергея Корнева, возглавляющего российскую делегацию на международном авиасалоне. Отстрелялся. Кстати, об этом рассказывает и «Комсомольская правда».

Ну и еще, читателям будет интересно узнать, что АвтоВАЗ скоро начнет выпускать кроссовер в комплектации люкс. Ну, наконец-то с тормозами…

Не пропусти

Газета «Благовещенск» сегодня рассказывает о том, как будет праздноваться в областном центре День молодежи, уделяет внимание велосипедистам, ставя в известность о специальных трассах для любителей двухколесного транспорта.

Еще пишут о том, что в библиотеке «Молодежная» ввели новую информационную услугу: здесь расскажут все о контрактной службе в армии. Кто захочет, того тут же могут и «забрить». В общем, потому газета и называется «Благовещенск», что здесь всё о столице области.

Очень интересно

Далее «Амурская правда», в которой традиционно много интересного. Например, о том, как семья благовещенцев Панфиловых переехала в деревню, завела хозяйство и стала миллионерами. Есть фото главы семьи с кроликом на руках. «Кролик – не поверите! – весит аж 70 килограммов! Да шучу – 7 килограммов. Но тоже, согласитесь, чуть ли не поросенок», улыбается Павел Андреевич.

Или вот материал о том, что отдых в Приморье стал дороже. Почему? С этим разбирался Илья Кутырев.

Но сам Павел Савинкин заинтересовался статьей под заголовком «Как стать губернатором» – об этом написала Варвара Носырева.

«Прочел внимательно, конспектируя, вникая в мельчайшие подробности. Так что, допускаю, скоро у вас появится новый губернатор. И снова улыбнувшись в усы, я перехожу к «Комсомольской правде», – пишет автор обзора.

Полный абзац

В «Комсомольской правде» небольшая информация о том, как в Адыгее на выпускном вечере медалистка Рузанна Туко, поблагодарив учителей за науку, громко обвинила вторую медалистку в том, что она получила медаль «по блату», что неудивительно, поскольку та – дочь заведующей районо. Шум, скандал, назначена проверка…

А еще в газете рассказывается о кредитной афере, потрясшей Тульскую область: директор вполне приличной компании заставил работников набрать миллионные кредиты и сбежал с их деньгами на Украину.

Вам статья

На очереди «Российская газета-Неделя». Здесь читатели узнают о том, что российские космические корабли начнут переделывать для туристов. Тур в космос обойдется примерно в четверть миллиона долларов.

Целевая страница «Музыка» сегодня посвящена 50-летию самого продаваемого в мире битловского альбома «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера». (Обложка альбома обошлась в 3 тысячи фунтов стерлингов. На эти деньги в 1967 году можно было купить в Лондоне дом).

Но самое интересное…

На посошок

Ну ладно, может, и не самое интересное в «недельке», но самое пятничное – это сообщение о том, что Верховный суд Италии запретил ресторанам держать лобстеров на льду перед приготовлением, поскольку это «причиняет им физические страдания и омрачает последние минуты их жизни». Одного из рестораторов уже обязали выплатить штраф в размере 5 тысяч евро, а также покрыть судебные издержки истцов. В качестве альтернативы суд предложил хранить ракообразных в «более уважительных условиях». Например, в насыщенных кислородом резервуарах с водой комнатной температуры.

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Нина Гвоздкова