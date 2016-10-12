В Приамурье снизилось производство мясной продукции и увеличилось – пива

Фото: usa-work.ru

Амурстат подвел итоги производства пищевой продукции в Амурской области за период с января по май 2017 года. В регионе стали меньше производить мясной продукции и больше – пива.

Сейчас в Приамурье производством пищевых продуктов занимается около 200 предприятий. В январе-мае 2017 года ими было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 7,5 миллиарда рублей. Индекс производства составил 96,9 %.

Ситуация в производстве продуктов в натуральном выражении, отмечают специалисты Амурстата, сложилась противоречивая. Так, снизилось производство мяса, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, колбасных изделий, рыбы переработанной и консервированной, хлебобулочных и кондитерских изделий, крупы. В то же время увеличился выпуск молока, сыра и творога, сливочного и растительного масел, макаронных изделий, пива.

Лидерами в пищевой промышленности области остаются крупные предприятия, которые известны и далеко за пределами региона. Впрочем, индивидуальные предприниматели также показали хорошие результаты. Особенно заметен вклад последних в производство рыбной продукции, колбасных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, мороженого, минеральной воды.

На пищевых предприятиях области было внедрено много современных производственных линий, которые позволяют постоянно расширять и обновлять ассортимент продукции. Также увеличилось производство продукции в современной упаковке, обеспечивающей ее высокое качество и сохранность.

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#жизнь #производство #экономика

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Александр Авдеев