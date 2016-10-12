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В Приамурье снизилось производство мясной продукции и увеличилось – пива

В Приамурье снизилось производство мясной продукции и увеличилось – пива
Фото: usa-work.ru

Амурстат подвел итоги производства пищевой продукции в Амурской области за период с января по май 2017 года. В регионе стали меньше производить мясной продукции и больше – пива.

Сейчас в Приамурье производством пищевых продуктов занимается около 200 предприятий. В январе-мае 2017 года ими было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 7,5 миллиарда рублей. Индекс производства составил 96,9 %.

Ситуация в производстве продуктов в натуральном выражении, отмечают специалисты Амурстата, сложилась противоречивая. Так, снизилось производство мяса, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, колбасных изделий, рыбы переработанной и консервированной, хлебобулочных и кондитерских изделий, крупы. В то же время увеличился выпуск молока, сыра и творога, сливочного и растительного масел, макаронных изделий, пива.

Лидерами в пищевой промышленности области остаются крупные предприятия, которые известны и далеко за пределами региона. Впрочем, индивидуальные предприниматели также показали хорошие результаты. Особенно заметен вклад последних в производство рыбной продукции, колбасных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, мороженого, минеральной воды.

На пищевых предприятиях области было внедрено много современных производственных линий, которые позволяют постоянно расширять и обновлять ассортимент продукции. Также увеличилось производство продукции в современной упаковке, обеспечивающей ее высокое качество и сохранность.

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#жизнь #производство #экономика

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    Действует закон спроса и предложения — объективный экономический закон, устанавливающий зависимость величины спроса и предложения товаров на рынке от их цен.Отсюда вывод мясо дорогое,перешли на дешевое пиво,печально.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    То что на прилавках в виде сосисок сарделек и колбаса- это по вашему мясо? Перестал есть эти фекалии по заоблачным ценам.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Соя везде. Мясо бегает в тайге.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Так эта моя продается по цене килограмма мяса. Зачем ее покупать? Можно взять кило мяса,и сделать свои котлеты, колбасу. С другой стороны это мясо тут дорогое)

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    2 часа назад

    Чтобы мясо есть,ещё зубы нужны,а они тоже дорогие..

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Фотография супер! Теперь ясно, кто съел мясо))

  • Serж 777

    Serж 777
    1 час назад

    Сергей вокалист

    Фотография супер! Теперь ясно, кто съел мясо))



    И выпил пиво!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    16 минут назад

    архивная

    Действует закон спроса и предложения — объективный экономический закон, устанавливающий зависимость величины спроса и предложения товаров на рынке от их цен.Отсюда вывод мясо дорогое,перешли на дешевое пиво,печально.



    Закон спроса-предложения должен явить падение цены на мясо, ведь значит, что его производство переизбыточно. А повышение спроса на пиво должно привести к его удорожанию, в виду незанятости нишей.

    Следуя логике аппологетов рынка, это именно так. Удивительно, кстати, в бесхозяйственном совке мясо было по доступной цене, по сему были введены талоны, чтобы обеспечить граждан необходимым минимумом продукта.

    Вот вам и пример наглядный того, что рынок нежизнеспособен, и что теория Смитта не работает совершенно.

  • Хмык

    Хмык
    13 минут назад

    Простой вопрос. А где в Благовещенске можно купить пиво? Я настоящего пива не пил уже лет 20.

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