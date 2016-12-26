Больше воды и меньше калорий: амурские врачи рассказали, как бороться с жарой

Специалисты рекомендуют амурчанам подготовиться к жаре. Из-за повышенных температур жители Приамурья рискуют получить тепловой или солнечный удар, другие заболевания, предостерегают врачи. Избежать проблем со здоровьем можно, снизив калорийность блюд и увеличив объём выпиваемой жидкости.

Дети возле фонтана, взрослые на пляже – каждый по-своему спасается от тридцатиградусной жары. Если в квартирах, офисах и других помещениях спасают вентиляторы и кондиционеры, то на улице уберечься от высокой температуры не просто – спрятаться в тени можно не всегда.

«Вот так и спасаемся – лезем в середину фонтана. Очень помогает, да вы сами проверьте», – поделились молодые люди.

«Я первый раз решил посмотреть, как купаться в фонтане. На Амуре лучше, если честно», – сказал мальчик.

«Если очень жарко, то тут, в фонтане, нормальная вода. На Амуре мне больше нравится, потому что тут мелко очень», – рассказал другой ребенок.

Остерегаться жары необходимо, уверяют врачи, ведь перегревшись, можно оказаться не в шезлонге, а на больничной койке.

«В первую очередь в группу риска попадают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с артериальным давлением, с ишемией, с нарушением ритма и сердечной недостаточностью. Включаются компенсаторные механизмы, учащается пульс, расширяются сосуды. Может повышаться давление, может понижаться давление», – сказала врач-кардиолог Маргарита Мурадова.

Покраснение кожи, головокружение и сухость во рту – симптомы перегрева. Он наступает, если долго находиться на жаре, и может привести к тепловому или солнечному удару. Избежать нежелательных последствий можно, для этого врачи советуют надевать свободную одежду и не забывать про головные уборы, а ещё употреблять больше жидкости.

«Разбирают всё: коктейли, мороженое, воду. Но чаще всего берут коктейли и мороженое», – поделилась продавец Татьяна Афанасьева.

Но мороженое, квас, сладкие газированные напитки и соки жажду не утоляют. Лучше отдать предпочтение воде. Пить нужно по стакану каждый час, уточняют врачи.

«Желательно употреблять в пищу еду, в которой много жидкости – овощи, фрукты, и уменьшить свой рацион по калорийности. Потому что в жару снижается аппетит, и человеку можно употреблять меньше калорий и еды, чем в холодное время года», – отметила врач-диетолог Алина Божко.

Холодные супы и лёгкие салаты – этим блюдам медики советуют отдать предпочтение в жару. А от так называемых тяжёлых продуктов – жирного мяса и рыбы – следует отказаться. Соблюдение такой летней диеты поможет легче перенести высокие температуры, уверены специалисты.

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Екатерина PL