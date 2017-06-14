Агентов ЦРУ уволили за кражу продуктов из вендинговых автоматов

Фото: infovending.ru

Центральное разведывательное управление США в 2013 году уволило нескольких агентов за кражу еды из вендинговых автоматов. Как выяснилось, в период с осени 2012-го по май 2013 года сотрудники ЦРУ похитили содержимое автоматов на сумму более 3 тысяч долларов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт BuzzFeed.

Оперативники передали дело в прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния для расследования, но Минюст не стал предъявлять агентам обвинения.

Как следует из рассекреченного отчёта генерального инспектора Министерства юстиции США за 2013 год, злоумышленники отсоединяли кабель, которым автоматы были связаны с платёжной системой, а потом «оплачивали» покупки кредитными картами, на которых не было денег, после чего спокойно забирали интересующие их товары.

Чтобы вывести преступников на чистую воду, управление генерального инспектора США поставило камеры наблюдения в местах, где происходило наибольшее количество краж. На записях с мест преступления распознали агентов ЦРУ, работавших там по контракту. Мошенники признались в содеянном и сдали значки, после чего их уволили.

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Алексей Воскобойников