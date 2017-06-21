«Билли, заряжай!» – 30 лет назад на экраны вышел «Человек с бульвара Капуцинов»

Фото: Вокруг ТВ

Ровно 30 лет назад в столичном кинотеатре «Мир» состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов», поставленного режиссёром Аллой Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова. Картина имела огромный успех – за год проката её посмотрели 60 миллионов зрителей.

Главную роль в фильме сыграл Андрей Миронов. Его герой – мистер Фёрст открывает в начале XX века в захолустном ковбойском городке кинотеатр и тем самым кардинальным образом изменяет жизнь местных обывателей, прозябающих в беспробудном пьянстве и ежедневных драках. В фильме также снялась целая плеяда советских кинозвёзд. Очаровательную подругу «кинопионера» Диану Литтл сыграла Александра Яковлева. Задорного ковбоя Билли Кинга – Николай Караченцов, владельца салуна Гарри Мак-Кью – Олег Табаков, разбойника Чёрного Джека – Михаил Боярский. Фильм разобрали на цитаты, популярные и узнаваемые по сей день.

По словам Аллы Суриковой, название картины мыслилось ее создателями как «исчерпывающая характеристика» Фёрста. Ведь именно в «Гран-кафе», в доме № 14 по парижскому бульвару Капуцинок (а не Капуцинов), 28 декабря 1895 года братья Люмьер впервые продемонстрировали «синематограф».

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Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный олимпийский день, в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Идея об установлении специального праздничного дня, который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а ещё через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально.

Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр. Конгресс одобрил предложение барона возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов».

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Также сегодня музыканты-народники всего мира отмечают День балалайки. Появление этого праздника можно считать заслугой исключительно самих музыкантов-народников. Идея родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ», который датируется 23 июня 1688 года.

Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник тогда оказался связан сразу с двумя «балалаечными» юбилеями: исполнилось 320 лет первому документальному упоминанию инструмента и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого Национального оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. Фактически это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах в том виде, в каком оно сейчас знакомо нам.

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90 лет назад родился знаменитый хореограф и режиссёр Боб Фосс. В 1954 году он осуществил свою первую постановку мюзикла на Бродвее «Игра в пижаме». Мечта стала превращаться в реальность: эта и другие постановки делают Фосса звездой Бродвея и одним из самых востребованных постановщиков. Формируется его узнаваемый стиль и хореографическая манера джазового танца, со своеобразной подчёркнутой сексуальностью.

В 1969 году Боб Фосс ставит свой первый музыкальный фильм по мотивам постановки на Бродвее «Милая Чарити». В 1972 году он снимает получивший всемирную известность фильм «Кабаре». Другой значительной вехой в творчестве Фосса стала автобиографическая картина «Весь этот джаз», которая была отмечена премией «Оскар» и Главным призом в Каннах.

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55 лет назад родился Александр Любимов – советский и российский тележурналист, продюсер, телеведущий, один из создателей независимой телекомпании «ВИD» и ведущих программы «Взгляд».

Генеральный директор телекомпании ВИД (1995-1997), генеральный директор РБК-ТВ (2011-2014), вице-президент Академии российского телевидения.

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Своё 60-летие сегодня отмечает Фрэнсис Луиза Макдорманд – американская актриса театра, кино и телевидения. Макдорманд – лауреат премий «Оскар» (1997), «Эмми» (2015), «Тони» (2011), двух «Премий Гильдии киноактёров США» (1997, 2015) и двух премий «Независимый дух» (1997, 2007). Будучи женой режиссёра и сценариста Джоэла Коэна, актриса снялась во многих фильмах братьев Коэнов, таких как «Просто кровь», «Воспитывая Аризону», «Фарго», принёсший ей премию «Оскар» за лучшую женскую роль, «Человек, которого не было» и «После прочтения сжечь».

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Алексей Воскобойников