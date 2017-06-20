До 37 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 23 июня

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В Амурской области 23 июня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет слабый дождь с грозой. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, при грозе – до 12 метров в секунду. Температура составит 32…37 градусов выше нуля, в дожде – до плюс 25.

В Благовещенске рано утром было плюс 20 градусов, западный ветер дул со скоростью 4-6 метров в секунду. В течение дня в городе установится небольшая облачность, осадков не ожидается. Северный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду, термометры покажут 33…35 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL