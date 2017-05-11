Группа из 37 французских туристов посетит Благовещенск

Фото: минмсвэст.забайкальскийкрай.рф

В Благовещенск на днях приедет группа туристов из Франции. 37 иностранцев совершают путешествие по России, их цель – проехать страну за 49 дней.

22июня европейцы посетили Читу, где им организовали насыщенную экскурсионную программу. Французы осмотрели такие достопримечательности города, как Церковь декабристов и Буддийский дацан, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей Забайкальского края.

Туристы, о которых идет речь, приехали из разных уголков Франции: Лион, Марсель, Нант, Экс-ан-Прованс и Париж. В Чите они побывали на сороковой день путешествия по России. Далее они отправятся по маршруту: Благовещенск – Хабаровск – Владивосток.

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Александр Авдеев