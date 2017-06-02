Прилет московского авиарейса в Благовещенск задерживается на 7 часов

Фото: vim-avia.com

В пятницу, 23 июня, серьезно задерживаются авиарейсы Домодедово – Благовещенск и в обратном направлении авиакомпании «ВИМ-Авиа». В среднем задержка составит 7 часов.

Как сообщается на сайте благовещенского аэропорта, рейс № 181 Домодедово – Благовещенск должен был прибыть сегодня в 08:00, сейчас его ожидают в 15:05. Рейс № 182 Благовещенск – Домодедово должен был отправиться из столицы Приамурья сегодня в 10:00, теперь же это должно произойти в 16:30.

Последний раз прилет авиарейса «ВИМ-Авиа» из Домодедово в Благовещенск серьезно задерживался 14 июня.

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#транспорт

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Александр Авдеев