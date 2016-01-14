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За мат в семье депутаты предлагают отправлять за решетку на 15 суток

За мат в семье депутаты предлагают отправлять за решетку на 15 суток
Фото: obzor.lt

Депутаты хотят распространить действие статьи «Мелкое хулиганство» на жилые помещения. Она включает в себя наказание за «оскорбительное приставание к гражданам» и нецензурную брань. Законопроект депутаты рекомендуют принять в первом чтении, сообщает Newsru.com.

Законопроект расширяет признаки «мелкого хулиганства», или попросту территорию, на которой запрещено выражаться нецензурно. В случае принятия законопроекта у правоохранительных органов будет возможность привлекать граждан к административной ответственности за действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие других лиц не только в общественных местах, но и в жилых помещениях. За это придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей, арест до пятнадцати суток или обязательные работы до сорока часов.

Кроме того, за повторное совершение правонарушения парламентарии предложили налагать штраф до пяти тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы до 80 часов.

По мнению депутатов, нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, «имеющие многообразные формы проявления», снижают качество жизни «законопослушных граждан», отрицательно «влияют на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних», а также «создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности».

Между тем в Госдуме сомневаются, что норма будет эффективно работать.

Весной 2014 года в России был принят закон о запрете нецензурной брани в произведениях искусства – на концертах, в театральных постановках, зрелищно-развлекательных мероприятиях, а также при показе фильмов в кинотеатрах. За его нарушение предусмотрены крупные штрафы. Годом ранее в России было законодательно запрещено материться в СМИ.

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#закон #российская власть

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Чудики! Страна без мата встанет! Дальнобоям и сталеварам капут! Немца победили на матах! Ох деды бы выпороли вас ..

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Дел то других то нет,кроме как свой нос в жилые помещения сувать ...

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Как в своё время сказала Фаина Раневская - "Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью..."

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Когда коту делать нечего он....принимает дурацкие законы. Я тоже против мата, но он так прочно вошёл в великий и могучий... Больше у нас, конечно, проблем нет.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    придурки

  • OT

    OT
    1 час назад

    Кайзер

    Как в своё время сказала Фаина Раневская - "Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью..."



    Вот и избрали таковых

    Кто избрал? Конечно кто за Путина

    С именем Путина и приговор всем в закон влепят.

    Теперь не будут на экране ТВ водой в лицо плескать при возмущении?

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    36 минут назад

    А кто тогда дома будет находится? Работы встанут. Где ж столько камер взять.

  • Гагусик

    Гагусик
    21 минута назад

    Какой бред! Мат был, есть и будет. На работе нельзя, в общественных местах нельзя и дома не расслабиться! У Винокура шутка про мат была, прям в точку! Жеванный крот, в рот им ноги!!!

  • xanyiga

    xanyiga
    14 минут назад

    решеток не хватит...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    10 минут назад

    КайзерКак в своё время сказала Фаина Раневская - "Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью..."


    ++++

  • DimonS

    DimonS
    9 минут назад

    xanyiga

    решеток не хватит...



    Зачем решетки? Штраф и бесплатные работы. И казна наполнится, и сортиры будет кому мыть.

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