За мат в семье депутаты предлагают отправлять за решетку на 15 суток

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Депутаты хотят распространить действие статьи «Мелкое хулиганство» на жилые помещения. Она включает в себя наказание за «оскорбительное приставание к гражданам» и нецензурную брань. Законопроект депутаты рекомендуют принять в первом чтении, сообщает Newsru.com.

Законопроект расширяет признаки «мелкого хулиганства», или попросту территорию, на которой запрещено выражаться нецензурно. В случае принятия законопроекта у правоохранительных органов будет возможность привлекать граждан к административной ответственности за действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие других лиц не только в общественных местах, но и в жилых помещениях. За это придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей, арест до пятнадцати суток или обязательные работы до сорока часов.

Кроме того, за повторное совершение правонарушения парламентарии предложили налагать штраф до пяти тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы до 80 часов.

По мнению депутатов, нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, «имеющие многообразные формы проявления», снижают качество жизни «законопослушных граждан», отрицательно «влияют на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних», а также «создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности».

Между тем в Госдуме сомневаются, что норма будет эффективно работать.

Весной 2014 года в России был принят закон о запрете нецензурной брани в произведениях искусства – на концертах, в театральных постановках, зрелищно-развлекательных мероприятиях, а также при показе фильмов в кинотеатрах. За его нарушение предусмотрены крупные штрафы. Годом ранее в России было законодательно запрещено материться в СМИ.

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#закон #российская власть

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Нино Кохреидзе