Выпускной, День молодежи, мойка мотоциклов: выходные в Благовещенске

Фото: Privet-Rostov.ru

В эти выходные дни Благовещенск отметит День молодежи. В городе пройдут различные мероприятия, приуроченные к этому празднику. Кроме того, состоится общегородской выпускной бал школьников. Местные байкеры организуют традиционную мойку мотоциклов. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в выходные.

Суббота, 24 июня

В 11:00 на картодроме «Юбилейный» на 7 километре Новотроицкого шоссе пройдет второй этап чемпионата города Благовещенска Time attack по любительской серии кольцевых гонок. В городском чемпионате примут участие сильнейшие команды из Хабаровского края, Благовещенска и Свободного – всего около 40 спортсменов.

Театр драмы приглашает в 12:00 на комедию в двух действиях «Брачный договор».

В 16:00 Grand Arena Ostrova соберет самых быстрых и спортивных малышей Благовещенска на пятом юбилейном чемпионате по забегу в ползунках. На беговой дорожке посоревнуются дети в возрасте от 6 месяцев до 2,5 лет. Также присутствующих ждут семейные соревнования, конкурс на лучший костюм, фотозоны.

В 17:00 начнутся соревнования по пляжному волейболу «Лето молодых».

В этот день состоится общегородской выпускной. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений города пройдет на площади Ленина с 19:00 до 20:00. В этом году впервые ведущими мероприятия будут сами выпускники, а в школьном вальсе закружатся более 100 пар. На финальной песне все школы города вместе выпустят в небо воздушные шары.

На турбазе «Метехи» на втором Владимировском озере весь день будет проходить традиционная «Мойка мотоциклов». Заезд участников фестиваля начнется в пятницу, 23 июня, а в субботу, 24 июня, пройдут основные мероприятия. Гости мойки смогут поучаствовать в различных конкурсах, в том числе в розыгрыше мотоцикла. Также пройдет концерт с участием хедлайнера The Starkillers. Сама мойка мотоциклов предварительно запланирована на 16 часов. Закрытие фестиваля намечено на воскресенье, 25 июня.

Воскресенье, 25 июня

В 10:30 на лыжной базе «Россия» в Моховой Пади пройдет открытое первенство города Благовещенска по ОФП среди лыжников-гонщиков. В программу соревнований входят: подтягивание на перекладине, отжимание, десятерной прыжок, кросс. В мероприятии примут участие около 60 человек.

Отметят в Благовещенске и День молодежи. Сам праздник выпадает на 27 июня, но основные массовые мероприятия в городе проведут в воскресенье, 25 июня. Благовещенцев с 17:00 до 22:00 ждет праздничная программа на площади имени Ленина. В рамках концерта ко Дню молодежи состоится выступление групп Honda Band, «Художник», Vegas, OnAir, танцевальной студии «Траффик» и других творческих и спортивных коллективов.

Также на площади будет создана фотозона Вселенной игр, которая расположится в районе малой сцены с 17:00 до 20:30. Все желающие смогут сделать фотографии с Геральтом из Ривии, Трисс Меригольд, Йеннифэр, Лето из Гулеты и другими героями популярной игры. Их показательные выступления можно будет увидеть и на большой сцене.

В режиме онлайн будет работать художник в стиле sprayart. Понравившиеся картины можно будет приобрести.

На площади также будет работать «Вобламаркет». На нем представят сувенирную продукцию российского производства и местного производства, соки и смузи местного производства, изделия ручной работы, одежду благовещенского бренда, косметику ручной работы и другое.

В рамках праздничной программы для молодежи запланированы квест, конкурсы с розыгрышами призов и многое другое. В случае неблагоприятных погодных условий, программа будет перенесена на 27 июня. Место и время остаются прежними. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться здесь.

В кинотеатрах города покажут следующие фильмы: «Трансформеры–5. Последний рыцарь», «Спарк – герой вселенной», «Тачки–3», «Мульт в кино. Выпуск № 55», «Мумия», «Холодное танго», «Весь этот мир», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Очень плохие девчонки», «Чудо-женщина», «Спасатели Малибу», «Орбита 9», «Жмот». Подробное расписание киносеансов на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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#жизнь #отдых

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Екатерина PL