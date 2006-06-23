Нашли виноватых в загрязнении Благовещенска мастикой: история Приамурья

В 2015 году 23 июня власти Благовещенска обнародовали результаты расследования «дела о растаявшей мастике» на городских улицах. Комиссия сделала вывод, что причиной её плавления стало не качество материала, а нарушение технологии проведения работ.

14июня температура воздуха поднялась до 37 градусов, температура асфальтового покрытия дорог в 14 часов достигла 72 градусов. В результате произошло размягчение битумно-полимерной смеси. Её разнесли шины машин по покрытию дорог, в результате произошло их загрязнение.

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1929 год. В Благовещенске в связи с провокациями на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) создали комсомольский сводный отряд.

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1941 год. Мобилизовать свои силы на укрепление могущества Родины призвали трудящихся и коммунистов городские и районные партийные активы области, собрания которых начали проходить в Приамурье с первого дня войны. Шёл второй день Великой Отечественной. В военные комиссариаты области, в советские и партийные органы начали поступать заявления от рабочих, колхозников, интеллигенции, студентов с просьбой отправить их добровольцами на фронт. Только за 3 часа работы в благовещенский горвоенкомат поступило более 200 заявлений.

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Почётные грамоты получила 23 июня 1943 года группа работников Благовещенского драмтеатра. Награда бюро обкома ВКП(б) и облисполкома вручена им за плодотворную работу по культурному обслуживанию трудящихся области.

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В поселке Лапри, что в Тындинском районе, в 1979 году в этот день состоялось торжественное открытие первого на центральном участке (линия Тында – Беркакит) магистрали пионерского лагеря. В этот же день в Приамурье прошёл комсомольско-молодёжный субботник, посвящённый Международному году ребёнка. В фонд субботника направлено 175 000 рублей.

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23 июня 1984 года стал Всесоюзным комсомольско-молодёжным субботником, посвящённым 60-летию присвоения комсомолу имени Ленина и XII Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, в фонд которого 188 000 молодых амурцев внесли 114 000 рублей.

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23 июня 2005 года на Благовещенском хладокомбинате запустили новую линию по производству кисломолочных продуктов. Поставщик оборудования и один из инвесторов – фирма «ТетраПак».

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2006 год. Одно из старейших зданий в Благовещенске – улица Ленина, 181А – ушло с молотка. Культурное наследие постройки 1912 года продано за сумму, почти в два раза превышающую первоначальную стоимость. У архитектурного памятника прошлого века началась новая история. Здание продали за 5 миллионов 254 тысячи рублей.

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2012 год. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил проект наградной медали Албазинской иконы Божией Матери «Слово Плоть Бысть» трёх степеней. Её эскиз подготовил известный амурский дизайнер Игорь Сасим.

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В ночь на 23 июня 2013 года в Благовещенске прошла первая велоночь. В велопробеге приняли участие около двух сотен велосипедистов – в основном молодёжь, а также взрослые, дети и даже собаководы со своими питомцами. За пять минут до полуночи они стартовали от Триумфальной арки.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина