Увеличить число выходных дней предлагают депутаты Госдумы

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Депутаты от КПРФ предлагают россиянам отдыхать 31 декабря, 18 марта и 7 ноября. Соответствующий законопроект они внесли на рассмотрение в Госдуму. Это не первая попытка народных избранников расширить перечень красных дней в календаре. Ранее инициатива исходила от либерал-демократов, сообщает РИА Новости.

По мнению депутатов от КПРФ, если 31 декабря станет нерабочим днем, россияне смогут «спокойно подготовиться к встрече Нового года» без ущерба для работы.

День воссоединения Крыма с Россией – 18 марта – праздник для всего народа, поэтому «он заслуживает быть нерабочим», отмечают авторы проекта.

Также они считают логичным сделать выходным днем 7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции.

В январе 2016 года Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о признании 31 декабря официальным выходным. В ЛДПР отмечали, что эффективность труда в этот день крайне низка: люди думают о подготовке к Новому году, но вынуждены находиться на работе. При этом серьезные дела все равно переносят на более позднее время.

По мнению первого замглавы фракции ЛДПР Алексея Диденко, день воссоединения Крыма с Россией также необходимо сделать выходным. Он предложил назвать праздник Днем воссоединения русских земель.

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#праздники #российская власть

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Нино Кохреидзе